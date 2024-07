Filme assustador baseado em uma história real que é um sucesso na Netflix

Apesar de todas as semanas surgirem novos filmes, séries, minisséries ou documentários na Netflix, onde alguns conseguem se destacar entre os mais assistidos, sempre surgem produções que conseguem ser consideradas como sucessos surpresa da plataforma.

E justamente um desses é um filme de ação e suspense que está conquistando os usuários do serviço de streaming.

O filme que se tornou o sucesso inesperado da Netflix

Trata-se de "Assassino em Casa" (também conhecido como "O Padrasto"), filme que foi lançado em 2009 e que, 16 anos depois, conseguiu se posicionar entre os mais assistidos da plataforma.

"Após uma sucessão de eventos misteriosos, um adolescente começa a suspeitar que o novo namorado de sua mãe pode ser um assassino em série".

Assassino em casa Filme (Screen Gems / Sony Pictures)

Assim descreve o serviço de streaming ao filme, que seria inspirado na história real do assassino em série John List, de acordo com o que foi relatado pelo portal Tiempo X.

A produção é dirigida por Nelson McCormick, tem 1 hora e 41 minutos de duração e no elenco estão nomes como Dylan Walsh, Penn Badgley, Amber Heard, Sela Ward, Sherry Stringfield, Paige Turco e Jon Tenney.

No entanto, apesar do sucesso que está alcançando atualmente na plataforma, o filme recebeu críticas medianas. "Um entretenimento comercial bobo, mas eficaz", disse, por exemplo, Peter Bradshaw do The Guardian.

Por sua vez, Kevin Thomas, do Los Angeles Times, afirmou que "um remake eficaz de um clássico da tela que se defende por seus próprios e consideráveis méritos".

Enquanto Alberto Bermejo, do El Mundo, indicou que “filme sensacionalista e esquecível (...) a atitude, a atmosfera e a profundidade das imagens sobre as quais o enredo é construído podem ser definidas como vazias, artificiais e dispensáveis”.

Desta forma, se quiser assistir a um filme de suspense que está fazendo sucesso no Netflix, “Um Assassino em Casa” é uma boa opção para assistir na plataforma.