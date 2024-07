Antonela Roccuzzo exibe seu corpão e ignora rumores de romance com Beckham

Nos últimos dias, a esposa de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, está em alta devido ao seu corpo impressionante. Algumas semanas atrás, ela compartilhou um de seus segredos, recebe aulas personalizadas junto com uma de suas amigas, Elena Galera, no centro Laboratório de Glúteos, que é liderado pelo preparador físico Bret Contreras.

A mãe de Thiago, Mateo e Ciro, filhos do campeão de futebol, aproveitando o verão, mostrou-se de biquíni exibindo sua barriga lisa, pernas tonificadas e bons glúteos que conquistou com muito esforço: mudanças na alimentação e muito exercício.

Também declarou em várias ocasiões que fez uma ou outra intervenção que a torna o centro das atenções em cada evento em que participa ao lado do famoso jogador de futebol.

Recentemente, a mulher de 36 anos de Rosario usou sua conta do Instagram, onde tem 40 milhões de seguidores, para mostrar alguns dos exercícios que faz parte de sua rotina e surpreendeu a todos.

Agachamentos e muitas máquinas

“Agachamentos e quadril”, escreveu Antonela sobre o primeiro clipe que compartilhou, no qual ela foi vista usando um conjunto de shorts e top preto, completado com meias e tênis de couro branco.

Na seguinte história, a esposa de Lionel Messi postou uma imagem da próxima máquina de musculação que usaria: para trabalhar a pélvis.

Segundo o jornal La Nación, na maioria de suas publicações promove a Alo Yoga, uma empresa de roupas casuais e esportivas que tem como objetivo proporcionar não apenas conforto para praticar a disciplina tradicional, espiritual, física e mental originada na Índia, mas também com glamour.

Antonela Roccuzzo Selfies na academia (Instagram: @antonelaroccuzzo)

Entre exercício e música não há tempo para rumores

Roccuzzo, além disso, anexou a playlist que montou no Spotify para ir treinar. Ela se chama "WORKOUT x Antonela Roccuzzo" e entre as músicas favoritas estão "Corazón Vacío", de María Becerra; "Perdonarte, ¿para qué?", de Los Ángeles Azules e "Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58", de Bizarrap e Young Miko, entre outros.

É importante ressaltar que a plataforma de música não é apenas a favorita da influenciadora, mas também de outra das marcas com as quais ela trabalha desde junho deste ano.

"A música é parte de mim. Sempre ouvi música de todos os lugares, mas há algo na música latina que me fascina", disse naquela época através de um postagem.

Entre exercício e música, Rocuzzo ignora os rumores de "infidelidade" que há algumas semanas a envolviam com David Beckham, que é proprietário do Inter de Miami.

As redes sociais se encarregaram de viralizar um momento fofo entre David Beckham e Antonela Roccuzzo, ironizando sobre um romance secreto entre esses personagens.

Acontece que, num jogo do Inter Miami na MLS, antes da partida, foi vista muito alegre ao lado de David Beckham, o que fez os rumores explodirem nas redes sociais.

Beckham e Roccuzzo protagonizaram um beijo no DRV PNK, campo do Inter Miami, antes do jogo de Lionel Messi, o que fez as redes sociais se agitarem com as cenas.

