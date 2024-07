Você sabia que existe ‘De Volta para o Futuro IV’? Esta é a curiosa história da sequência da saga da Universal Studios

A saga de filmes ‘De Volta para o Futuro’ estreia em 1985 para marcar um antes e um depois na história do cinema. Marty McFly (Michael J. Fox) e o Doc Emmett Brown (Christopher Lloyd) decifram as viagens no tempo através de uma máquina que se instala em um carro esportivo DeLorean.

Esta saga de filmes, que tem mais duas sequências lançadas em 1989 e 1990, marca uma era no cinema de ficção científica. Embora De Volta para o Futuro III deixe algumas coisas inconclusas, os fãs da saga têm esperado por uma quarta entrega há décadas.

Em certo momento, houve rumores e até se falou que estava sendo filmado, mas a realidade é que a Universal Studios não está interessada em produzir este longa-metragem. Na verdade, houve um momento épico em que um trailer foi lançado por gênios da edição, mas não passava de uma edição da internet para animar os fãs mais ortodoxos das aventuras de Marty e do 'Doc'.

Foto: Agencias

De Volta para o Futuro IV existe

Você pode não saber, mas uma sequência de ‘De Volta para o Futuro IV’ existe, só que não está no formato tradicional de cinema.

A sequência do filme fez parte de uma atração nos parques de diversões da Universal Studios Hollywood e Universal Studios Japão. Chamava-se ‘De Volta para o Futuro: A Aventura’ e continuava as histórias de onde pararam no terceiro filme da saga.

Na trama, o Doc Brown se estabeleceu no Instituto de Tecnologia do Tempo (Institute of Future Technology) e Biff Tannen (o vilão interpretado por Thomas F. Wilson) rouba uma máquina do tempo DeLorean, o que leva a uma emocionante perseguição através de várias eras históricas. A narrativa se passa após os eventos do terceiro filme.