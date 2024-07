Qual atriz de Verdades Secretas namora o irmão de Sophie Charlotte?

Sophie Charlotte e o irmão Angelo Wolf vivem clima de romance no Festival de Inverno do Rio de Janeiro

A atriz Mariana Molina, um dos destaques de Verdades Secretas (Globo) está namorando Angelo Wolf, irmão da atriz Sophie Charlotte, que atualmente vive Eliana no remake da novela Renascer (Globo).

Antes do relacionamento com Angelo Wolf, a famosa foi casada com Joao Vitor Silva durante nove anos após conhecê-lo na série escrita pelo autor Walcyr Carrasco. O casal se separou recentemente.

Namoro discreto

Mariana Molina e Angelo Wolf ainda não assumiram o namoro publicamente, mas o casal passou o último fim de semana juntos, curtindo o Festival de Inverno do Rio de Janeiro ao lado do casal Sophie, Xamã e outros amigos.

Angelo também postou duas fotos ao lado da atriz de ‘Verdade Secretas’, onde aparecem bem próximos. Até emoji de coração foi usado para expressar o momento para os seguidores.

No Rio, os dois aproveitaram alguns cartões-postais da cidade ao lado do ator Felipe Hintze, que também fez parte do elenco da série escrita por Walcyr Carrasco para Globo e Globoplay. Ele é um grande amigo de Mariana.

Mensagens carinhosas

Mesmo não assumindo o romance, o novo casal não esconde muito a paixão nas redes sociais. O irmão de Sophie Charlotte, por exemplo, chegou a dizer escrever “a mais linda…te amo” numa foto que a atriz fez durante o lançamento do novo perfume de Antonio Banderas.

Já num carrossel de fotos do Instagram, Mariana Molina escreveu que “a vida tá legal” e Angelo Wolf completou que “tá mais do que legal, tá incrível”, chamando a atenção de Sophie, que escreveu: “linda demais”.

O namoro de Sophie e Xamã

Os atores da novela Renascer, Sophie Charlotte e Xamã, estão namorando. O casal que vive um par romântico na novela da Globo não esconde de ninguém o clima de romance e aparecem juntos aos eventos.

Segundo o Extra,Sophie e Xamã estão Juntos há dois meses, mas optaram em manter a discrição para evitar os comentários, mas as especulações trouxeram tudo à tona.