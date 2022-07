Na Globo, Verdades Secretas 2 terá versão mais leve e mudará a programação

Em 2021, a 2ª temporada de “Verdades Secretas” elevou a audiência da plataforma de streaming Globoplay e, em breve, a novela de Walcyr Carrasco terá a mesma função ao entrar na programação da Globo.

Prevista para estrear no dia 30 de agosto, na faixa noturna do canal, a novela terá cenas cortadas para levar à audiência da TV aberta uma versão mais leve daquela que foi vista no streaming, ou seja, não será uma trama com tanto sexo e violência, como a versão original. Mesmo assim, a expectativa é alta, já que a produção tornou-se a mais vista do catálogo.

Rodrigo Pandolfo vive traficante em "Verdades Secretas 2" da Globo (Reprodução/Instagram)

Como aconteceu com a reprise de “Verdades Secretas”, a sequência do folhetim será levada ao ar sempre às terças, quartas, quintas e sextas. Sendo no primeiro dia, após o Cine Holliúdy, que estreia no dia 23 do mesmo mês, e nas quartas e sextas no horário que foram exibidas as temporadas de “Que História é Essa, Porchat?”, “The Good Doctor” e Sessão Globoplay”.

Para fechar a semana, às sextas, “Verdades Secretas 2″ deve começar depois do “Globo Repórter”, que é apresentado por Glória Maria e Sandra Annenberg. Quem sofre com a mudança é o “Profissão Repórter”, que começará mais tarde, por volta de meia noite e meia.

Rainer Cadete interpreta Visky, em "Verdades Secretas 2", no Globoplay (Pedro Pinho/TV Globo)

Para quem não assistiu, a continuação da novela de Walcyr Carrasco é uma continuação da história original, que foi exibida em 2015. Agora, Giovanna (Agatha Moreira) está em busca da verdade sobre a morte de seu pai, Alex (Rodrigo Lombardi) e Angel (Camila Queiroz) está na mira da jovem, que faz de tudo para comprovar que ela foi a mandante do crime.

Nesta temporada, o ex-policial Cristiano (Romulo Estrela) entra na história para descobrir tudo sobre o crime, mas eles acabam formando um triângulo amoroso repleto.

Saída polêmica

A saída da atriz Camila Queiroz do elenco da novela foi o maior escândalo durante a exibição de “Verdades Secretas 2″, no Globoplay. Na época, a famosa desmentiu que teria sido demitida da produção e que seu contrato tinha sido encerrado e acabou não sendo renovado dentro do prazo para a conclusão das gravações da trama.

Camila Queiroz deixa a Globo após fazer exigências contratuais (Reprodução)

Em nota, Camila Queiroz disse que quando foi convidada para protagonizar a continuação de “Verdades Secretas”', a sinopse entregue era totalmente diferente dos rumos que a história tomou após o início das gravações.

