Este é o top 10 dos melhores filmes na Netflix esta semana: 3 são animações para assistir com seus filhos

A Netflix estabeleceu-se como o líder absoluto em plataformas de streaming, não só pelo seu extenso catálogo de séries, mas também pela sua capacidade de apresentar uma variedade de histórias que ressoam com audiências globais. Desde dramas emocionantes até comédias inteligentes, passando por thrillers arrepiantes e produções internacionais inovadoras, a plataforma criou um repertório que não só entretém, mas também se conecta profundamente com os espectadores.

Todas as semanas, a plataforma lança sua lista Top 10 dos filmes mais populares, que não apenas reflete as preferências dos espectadores, mas também influencia a visibilidade e sucesso das produções. Agora que as crianças estão de férias em casa, há até uma grande oferta para elas nesta lista. Então, se você deseja descobrir mais, continue lendo para encontrar as melhores recomendações.

Melhores filmes na Netflix para assistir esta semana

Um Tira da pesada 4

Um filme de ação e comédia americano de 2024 dirigido por Mark Molloy e escrito por Will Beall, Tom Gormican e Kevin Etten, baseado em uma história de Beall. É o quarto filme da série ‘Um Tira da Pesada’ (Beverly Hills Cop) e uma sequência de ‘Um Tira da Pesada III’ (1994). Eddie Murphy, que também produz, retoma seu papel como Axel Foley, juntamente com Judge Reinhold, John Ashton, Paul Reiser e Bronson Pinchot em seus papéis anteriores na franquia. Além disso, Joseph Gordon-Levitt, Taylour Paige e Kevin Bacon estrelam novos personagens.

Tudo em Família

Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King protagonizam esta encantadora comédia romântica que promete ser a sensação do verão. A história segue uma jovem assistente que enfrenta um dilema hilariante: trabalhar para um ator famoso e mimado que não a leva a sério, apenas para descobrir que ele está apaixonado por sua mãe.

Alerta de Risco

Este thriller de ação americano estrelado por Jessica Alba como Parker, uma oficial das Forças Especiais que retorna à sua cidade natal, Creation, Novo México, para assumir o bar da família após a morte de seu pai. Lá, ela enfrenta uma gangue violenta que assumiu o controle do local. Dirigido por Mouly Surya e escrito por John Brancato, Josh Olson e Halley Gross, o filme é uma produção da Thunder Road Films e Lady Spitfire, com um elenco que inclui Mark Webber, Tone Bell, Jake Weary, Gabriel Basso e Anthony Michael Hall.

Patrulha Canina: O Filme

O filme, baseado na popular série de televisão, conta com as vozes de Kristen Bell, James Marsden, McKenna Grace, Kim Kardashian e seus dois filhos, North e Saint West. Nesta emocionante aventura, os filhotes da Patrulha Canina adquirem superpoderes depois que um meteorito cai em Adventure City. Quando seu arqui-inimigo escapa da prisão e ameaça roubar seus novos poderes, os Mighty Pups devem se unir para deter o vilão e salvar a cidade.

Super Mario Bros. O Filme

Este filme animado se tornou um dos favoritos das crianças (e não tão crianças). Ele segue os irmãos Mario e Luigi, encanadores de Brooklyn que viajam por um cano até um mundo mágico enquanto consertavam um vazamento subterrâneo. No entanto, quando eles se separam, Mario deve embarcar em uma missão para encontrar Luigi. Felizmente, ele contará com o cogumelo Toad e a guerreira líder do Reino Cogumelo, a princesa Peach.

Mundo Miraculoso: Xangai, A Lenda da LadyDragon

Um especial de TV de 54 minutos de Miraculous: As Aventuras de Ladybug. Marinette viaja para visitar seu tio Wang em Xangai, mas sua bolsa é roubada com Tikki dentro, a criatura que ela precisa para se transformar em Ladybug. Sem dinheiro e sozinha na cidade, Marinette recebe ajuda de Fei, uma garota astuta. Juntas, elas descobrem o Prodigious, uma nova joia mágica, enquanto Hawk Moth, também em Xangai, a busca há muito tempo.

Sob as Águas do Sena

‘Sob as Águas do Sena’ é um thriller que mistura a tensão de filmes como ‘Shark’ e ‘Sharknado’, ambientado no rio Sena, em Paris, durante um triatlo internacional. A trama segue Sophia Assalas, uma oceanógrafa caída em desgraça por um erro trágico. Agora ela trabalha no aquário de Paris, onde descobre um temível tubarão Mako, apelidado de Lilith, rondando nas águas do Sena. Sophia vê nesta criatura a oportunidade de se redimir e superar seu passado, enquanto a cidade inteira é ameaçada pela presença deste predador mortal.

Até que as Cores Acabem

‘Até que as Cores Acabem’ (Drawing Closer) é uma emocionante adaptação japonesa que segue Akito Hayasaka (Ren Nagase), um jovem artista com um ano de vida devido a um tumor cardíaco. No hospital, ele conhece Haruna Sakurai (Natsuki Deguchi), que também enfrenta uma doença terminal. Apesar de seus destinos, o romance deles floresce enquanto lutam para aproveitar ao máximo seu tempo juntos. O filme, repleto de momentos ternos e significados ocultos, destaca a beleza do amor breve, mas profundo. Com uma cinematografia suave e atuações autênticas, Drawing Closer é projetado para comover e emocionar profundamente.

Uma Herança Inusitada

O filme polonês, dirigido por Sylwester Jakimow, centra-se numa família que se reúne após a morte do excêntrico inventor Jan Peszek, na esperança de herdar sua fortuna. No entanto, são surpreendidos ao descobrir que Jan preparou um último teste para testar sua reconciliação e capacidade de trabalhar em equipe.

Os Três Mosqueteiros: Milady

Esta continuação se conecta perfeitamente com a primeira parte. D’Artagnan embarca em uma missão frenética para resgatar sua amada Constance Bonacieux, sequestrada diante de seus olhos. Para isso, ele se alia à enigmática Milady de Winter. Enquanto isso, Athos, Porthos e Aramis se unem à guerra, enfrentando um segredo do passado que ameaça suas alianças. O elenco inclui François Civil, Vincent Cassel, Pio Marmaï, Romain Duris, Eva Green, Lyna Khoudri, Louis Garrel, Vicky Krieps, Jacob Fortune-Lloyd, Alexis Michalik e Camille Rutherford.