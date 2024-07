Entenda por que ser sex symbol foi traumatizante para Monique Evans

Monique Evans revela trauma com o sexo e problemas enfrentados por ser sex symbol

Monique Evans disse no Surubaum, programa apresentado por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, que sua vida fora dos holofotes não foi muito boa após se tornar um sex symbol (símbolo sexual).

Segundo a famosa, os homens se afastaram dela o que tornou sua vida mais solitária neste momento: “Eles tinham medo de chegar até mim, eu ficava sozinha muito tempo, sem namorados, era meio que triste isso”.

Monique lembrou que enquanto suas amigas já namoravam, ela sofria por estar sozinha e destacou: “Eles tinham medo”.

Sem preliminares

A primeira experiência sexual de Monique Evans também surgiu na conversa com Bruno e Giovanna. A mãe de Bárbara Evans disse que o ato foi um trauma e nem teve preliminares.

“Foi na marra, no seco, me acabou, fiquei meses machucada, tendo que passar creme. Traumatizei”, relembrou a famosa que disse ainda que só transou porque achava que morreria virgem.

‘Me achava horrorosa’

Durante a conversa no ‘Surubaum’, Monique lembrou que quando era adolescente se achava horrorosa. Segundo a famosa, ela se escondia no colégio por ser “supercomplexada” com seu corpo.

“Eu era muito alta, muito magra e quis ser modelo, mas me achava esquisitinha”, contou ela, que afirmou ainda que foi no programa do Chacrinha que descobriu seu lado sensual.

“Foi lá, que comecei a perceber a coisa do sensual em mim, porque eu era muito magricela. Depois fui ser madrinha de bateria e fui descobrindo que eu poderia ser sex symbol”, declarou Monique ao lembrar o começo da carreira.

Casamento

No Surubaum, a mãe de Bárbara Evans disse que Cacá Werneck, sua esposa, foi a única mulher com quem se envolveu romanticamente e contou para Bruno e Giovanna como elas se conheceram.

“A Cacá conversa comigo pela internet e eu estava numa clínica, porque tenho borderline, e ela foi me visitar”, lembrou a famosa.

Em seguida, Monique destacou que o abraço da esposa mexeu com algo dentro dela: “Eu comecei a pensar muito nela e perguntava para os meus amigos se eu estava ‘ensapatando’”.