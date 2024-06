Karol Conká revela que é ‘ninfomaníaca’ nos relacionamentos: “meu fôlego não acaba”

Em entrevista ao programa ‘Surubaum’, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Karol Conká deu muitos detalhes sobre sua vida sexual.

Segundo a cantora, seu apetite sexual é ‘fora do controle’ quando ela está em um relacionamento, se intitulando até de ‘ninfomaníaca’.

“Sou ninfomaníaca, mas quando estou namorando. Quando eu estou solteira, não saio transando com todo mundo, às vezes é um por semana. Mas quando eu estou namorando, eu quero muito”, explicou Conká.

Já sobre o status de relacionamento, a celebridade disse estar solteira, mas revelou também que não está sozinha. “Estou transando muito”.

Karol, que não abriu o jogo sobre o nome do affair, disse que foi sortuda nesta nova relação. “Vou me abrir aqui: ele teve fôlego para aguentar a negona porque, realmente, meu fôlego não acaba”.

Ménage à trois

Abrindo mais ainda sua intimidade, Conká lembrou um ménage à trois que fez na França junto com uma amiga e um homem francês.

“Foi em Paris, depois de uma garrafa e meia de vinho. Ela estava há um ano sem transar e eu um mês, tinha acabado de terminar uma relação. O cara que estava nos atendendo era um gato e deu conta do recado”.

Ex-affair de Neymar choca a todos ao revelar que fatura R$ 700 mil na web

Fernanda Campos, ex-affair de Neymar, revelou durante uma sessão de perguntas e respostas no Instagram que ganha muito dinheiro online.

Segundo a influenciadora digital, que ficou famosa após revelar que teve um affair com Neymar, o faturamento passa dos R$ 700 mil com seu perfil em plataformas como o OnlyFans e a Privacy.

A revelação veio logo após um seguidor questioná-la sobre o assunto em uma sessão de perguntas e respostas nos Stories do Instagram. “Fatura quanto por mês com os conteúdos? Vale a pena?”, quis saber o seguidor.

Fernanda Campos não deixou o fã sem resposta e postou rapidamente um print mostrando o recebimento de três valores, R$ 224 mil, R$ 301 mil e R$ 220 mil.

Em dezembro do ano passado, a ex de Neymar disse que faturou mais de R$ 200 mil em um mês apenas na plataforma brasileira Privacy, mas não falou quanto ganhou com sua conta no Onlyfans.

Já outro seguidor aproveitou a caixinha de perguntas e questionou se R$ 10 não seria pouco dinheiro para mostrar o corpo e a influenciadora digital respondeu: “Acho que não, acho que isso é para quem se garante”.