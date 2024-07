Conflito na realeza? William defende Kate contra plano de Charles III

A primeira foto oficial do Rei Charles III como novo monarca britânico, na companhia da rainha consorte Camilla, do Príncipe William e da Princesa Kate Middleton (Foto: Instagram) — Foto: Monet

A relação entre o príncipe William e seu pai, o rei Charles III, estaria passando por um momento conturbado, de acordo com o portal português Flash!. O ponto de discórdia entre pai e filho envolve Kate Middleton, esposa de William, que atualmente está afastada dos deveres reais devido a um câncer.

Segundo o tabloide, a tensão surgiu quando o monarca expressou o desejo de “substituir” a nora nas funções reais. Charles considera essencial que outra integrante da família real assuma a agenda de Kate, mantendo a presença midiática da monarquia. Sem previsão para o retorno de Kate, o rei Charles sugeriu que a princesa Eugenie, sua sobrinha, se tornasse um membro mais ativo e destacado da família real.

O vazio deixado por Kate

Conforme relatado pelo portal Metrópoles, Charles afirmou que “é essencial para a Coroa ter uma figura que ocupe midiaticamente o vazio deixado por Kate”. No entanto, William se opôs firmemente à ideia de seu pai de promover sua prima, a princesa Eugenie, para esse papel de destaque.

Em abril, Charles apresentou algumas candidatas para substituir Kate: Zara Tindall, filha da princesa Anne; Sophie de Edimburgo, esposa do príncipe Edward; e Lady Louise Mountbatten-Windsor, filha de Sophie e Edward. Em maio, o Daily Mail noticiou que o rei havia convocado as princesas Beatrice e Eugenie, suas sobrinhas, para ajudar temporariamente nas tarefas da monarquia.

O novo retrato da família real sem Kate Middleton chamou a atenção nas redes sociais

Conforme noticiamos no último de 05, numa viagem mais curta do que o normal, Charles III decidiu conceder a Camila e Eduardo a Ordem do Cardo, a mais alta condecoração real da Escócia. William se deslocou de Edimburgo para participar da cerimônia na catedral de St. Giles.

E embora a imprensa saiba que não encontrará Kate nos diferentes compromissos da agenda real, é certo que foi estranho não vê-la em uma foto de família publicada no perfil oficial da casa real.