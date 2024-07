Anitta confessa o que um homem deve ter para conquistá-la

Uma das famosas mais sensuais do momento é Anitta. A cantora brasileira, reconhecida mundialmente, despertou centenas de pensamentos em seus seguidores, com sua forma particular de se vestir e seus movimentos sensuais no palco. Neste momento de sua vida, a cantora não está procurando ser conquistada, mas compartilhou algumas dicas para o homem que queira roubar seu coração.

Anitta enfatizou a importância da independência e de uma atitude relaxada em relação ao dinheiro, ao sucesso e à fama. Em uma entrevista recente ao El Gordo y la Flaca, expressou seu desejo de encontrar alguém que não precise de uma ‘babá', sugerindo que procura alguém independente e maduro. Além disso, a cantora valoriza a positividade e a alegria em um relacionamento e prefere alguém com uma energia leve que não se deixe levar por aspectos materiais.

Um homem simples

A famosa tem algo em particular, que além de ser uma mulher muito exuberante, prefere os cavalheiros simples. Seus dias são tranquilos, segundo ela, e ela cozinha muito bem. Entre suas comidas favoritas para fazer está a pizza.

Alguns internautas mencionam: “Anitta teve seu marido brasileiro e se entediou e se divorciou, ela disse em uma entrevista”.

Por enquanto, a artista comenta que não gosta de expor sua vida privada. Quando perguntada se sua aspiração é chegar ao altar, ela sonhava com isso no início, não agora. Por enquanto, sua aspiração é se divertir, sem maiores compromissos.

Anitta teve vários namorados no passado. Ela teve um caso com o produtor Murda Beatz em 2021, com Gui Araújo e Gabriel David em 2020, com Pedro Scooby em 2019, com Pablo Morais em 2016, com André Marques em 2015, com Daniel Trovejani entre 2014 e 2015, com Arthur De Carvalho Mattos em 2014, com Nilo Faria em 2013 e com Diego Raphael Villanueva entre 2011 e 2012. Foi revelado que entre seus romances também esteve o cantor Maluma.

O rumor mais recente é um suposto relacionamento com Peso Pluma. Depois de se beijarem durante um show, no entanto, isso acabou sendo apenas parte da polêmica do mundo do espetáculo.