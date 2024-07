Shakira compartilhou novas fotos em suas redes sociais, celebrando o mês do orgulho, no entanto, os fãs notaram uma mudança pela qual a acusaram de usar filtros demais e até mesmo houve aqueles que afirmaram que sua aparência havia mudado e até mesmo parecia mais triste e menos radiante do que em suas aparições anteriores.

Esta aparição ocorre algumas semanas depois de Gerard Piqué e Clara Chía Martí terem sido destaque nas manchetes, depois de terem denunciado o repórter Jordi Martin por assédio, vencendo a batalha que começou desde o ano passado, sendo ele quem divulgou detalhes da traição do ex-jogador de futebol à famosa cantora colombiana.

Enquanto ambos exibiam seu relacionamento não apenas nos tribunais, mas também no Grande Prêmio da Espanha, foi a jovem de 25 anos quem chamou a atenção com seus looks, que foram tanto aplaudidos quanto criticados nas redes sociais. Shakira continua focada em seus filhos e sua bem-sucedida carreira musical, mas uma publicação iniciou um debate nas redes sociais, a cantora está mal?

Shakira reaparece nas redes sociais e fãs notam algo ‘estranho’ em seu rosto

Shakira compartilhou uma série de fotos em comemoração ao mês do orgulho, depois que a cantora postou em suas histórias do Instagram e em sua conta oficial do Facebook, algumas imagens da marcha que ocorreu na Cidade do México no sábado, 29 de junho.

Embora sua publicação tenha desencadeado uma onda de críticas, 'La Loba' ignorou e mostrou seu apoio à comunidade, silenciando os haters que a atacaram com uma segunda postagem, onde enviou um beijo aos seus seguidores, que consideram sua música 'Las de la Intuición' como um verdadeiro hino para eles.

Ignorando a onda de comentários negativos, Shakira fez uma nova aparição nas redes sociais, com uma foto muito diferente daquela a que nos tinha habituado, e mostrando-se próxima do seu público, a cantora mandou um beijo aos seus seguidores da comunidade LGBTIQ+ com um visual Versace que incluía as cores da bandeira.

Marcha LGBTIQ+ Facebook (Facebook: Shakira)

Shakira está sendo acusada de exagerar nos filtros

No entanto, essas fotografias desencadearam uma onda de comentários por parte dos fãs, que afirmaram que a aparência da cantora havia mudado e não estava igual, inclusive, alguns especularam que ela parecia triste devido às recentes aparições de Piqué com sua namorada Clara Chía Martí.

Além de algumas pessoas terem dito que seu rosto parecia cansado e até estressado, outros criticaram a cantora, pois consideraram que ela continua usando filtros em excesso para “parecer mais jovem,” o que irritou seus seguidores, que a convidaram a se livrar deles e mostrar sua beleza natural.

Entre os comentários lia-se: “Não use filtro, minha Shak, você é linda com todas as suas rugas”, “E as rugas? Ah, o filtro milagroso as elimina todas”, enquanto outros reprovavam que a barranquillera apoiasse a comunidade, enviando-lhe mensagens de ódio fortes, provocando um enorme debate nas redes sociais.