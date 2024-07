“Não se preocupe, mãe”: a última promessa que William fez a uma Lady Di que chorou

Há alguns anos, durante o processo do Megxit, o termo refere-se à separação de Meghan Markle e do príncipe Harry da realeza britânica e da perda de seu status real, Paul Burrell revelou um passagem angustiante da vida da Lady Di.

ANÚNCIO

A última promessa emocionante que William fez a Lady Di

O mordomo e confidente de Lady Di trouxe à tona algumas anedotas que viveu ao lado dela, como o título de ‘royal’ que Meghan Markle e o príncipe Harry deixaram de usar. É algo semelhante ao que Lady Di viveu quando se divorciou do príncipe Charles em 1996.

Depois de assinar o divórcio com o príncipe Charles, Lady Di ficou muito triste, de acordo com o próprio Paul Burrel em seu perfil oficial do Instagram. Lady Di encontrou muito conforto em seu filho mais velho, o príncipe William: "Não se preocupe, mamãe. Um dia, quando eu for rei, eu vou te devolver", conforme relatado pelo site Minutoneuquen.

Príncipe William para sua mãe: “Não se preocupe, mamãe. Um dia, quando eu for rei, vou te retribuir isso”

Esse desejo do príncipe William não poderá ser realizado, mas Lady Di soube ver o lado positivo de toda a situação que viveu: "Diana logo percebeu que uma palavra não importava e que preferia ser conhecida como humanitária".

A história de Lady Di que Burrell trouxe à tona após as condições impostas pela rainha Elizabeth para a saída do príncipe Harry e Meghan Markle da realeza britânica, condições que eles não aceitaram bem.

Trata-se de um exemplo de Lady Di que Burrell usou para que o casal o tomasse como referência anos atrás: “Diana logo percebeu que uma palavra não importava e que preferia ser conhecida como humanitária”.