Será feito um filme de ‘Friends’ para 2025? Confira o que se sabe até agora

Desde o final da série ‘Friends’ em 2004, os fãs têm constantemente especulado sobre um possível retorno.

ANÚNCIO

Recentemente, surgiram especulações sobre um filme de reunião de 'Friends' programado para 2025, provocando um novo interesse na adorada sitcom ambientada em Nova York.

A fonte dos rumores foi um trailer publicado no YouTube por Screen Culture. Este clipe anunciava o filme ‘The One With Chandler’s Funeral’, fazendo referência à morte fictícia do personagem Chandler Bing, interpretado por Matthew Perry, que faleceu na vida real em outubro de 2023.

No entanto, foi confirmado que o trailer era uma criação de fãs que compilava imagens de filmes recentes dos atores principais e do especial documental 'Friends: The Reunion' de 2021.

A Última Reunião

Embora muitos esperassem uma continuação narrativa após 'Friends: The Reunion' em 2021, este evento foi mais um retorno nostálgico aos sets e memórias da série do que uma sequência direta.

Desde o final de 'Friends', a única exploração do universo da série foi 'Joey', um spin-off estrelado por Matt LeBlanc que durou duas temporadas antes de ser cancelado devido a críticas e baixos índices de audiência.

Postura dos criadores e elenco

Os criadores de 'Friends', Marta Kauffman e David Crane, têm sido firmes em sua decisão de não reviver ou reiniciar a série. Kauffman declarou em uma entrevista com o Deadline em 2019 que nada superará o que eles alcançaram com 'Friends'.

ANÚNCIO

Por sua vez, Crane expressou em uma entrevista com The Hollywood Reporter em 2016 que a série terminou exatamente como eles queriam e que qualquer tentativa de continuar a história seria uma má ideia.

Os membros do elenco, incluindo Jennifer Aniston e David Schwimmer, também expressaram ceticismo sobre um retorno. Aniston mencionou em uma entrevista à Variety em 2019 que, embora houvesse o desejo de fazer algo juntos novamente, os produtores não permitiriam.

Schwimmer duvidou em uma entrevista com Megyn Kelly Today sobre a viabilidade de ver os personagens em versões mais maduras em uma reunião hipotética.

Por enquanto, parece que os fãs de 'Friends' terão que se contentar em reviver as dez temporadas originais e manter vivas suas próprias teorias sobre o destino dos seis amigos nova-iorquinos após o final da série em 2004.