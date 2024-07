Guerreiros do Sol: Descubra quando a Globo estreia a novela

Nathalia Dill está no elenco de Guerreiros do Sol, novela que estreia em 2025 no Globoplay

Guerreiros do Sol tinha tudo para estrear em 2024, mas a Globo decidiu engavetar a novela totalmente gravada até o próximo ano. A trama tem como inspiração a história de Maria Bonita e Lampião e estava prevista para o catálogo Globoplay.

O folhetim inédito conta com Alinne Moraes, Isadora Cruz, Nathalia Dill, Alexandre Nero, Daniel de Oliveira, Irandhir Santos, Osmar Prado e José de Abreu no elenco principal.

Guerreiros do Sol foi cancelada?

A novela não foi cancelada, mas a chegada de Justiça 2 ao Globoplay provocou uma mudança no calendário da Globo, que optou em deixar a trama escrita por George Moura e Sergio Goldenberg para 2025.

Mesmo sem data definida, Guerreiros do Sol é vista como uma grande produção e uma das maiores estreias do Globoplay, depois de Todas as Flores (2022).

A história de Guerreiros do Sol

Com direção de Rogério Gomes (Papinha), a novela ambientada nos anos 1920 e 1930 é inspirada na história de amor de Lampião e Maria Bonita e vai entrar de cabeça no universo do cangaço.

Protagonizada por Josué (Thomás Aquino) e Rosa (Isadora Cruz), a trama foi gravada no sertão e traz uma releitura da história.

As gravações

A novela Guerreiros do Sol foi filmada em diferentes estados do nordeste, como Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, mas também na cidade cenográfica nos Estúdios Globo, no Rio.

As gravações dos 40 capítulos chegaram ao fim em janeiro de 2024, mas a Globo adiou a estreia no streaming.

A trama também deve chegar à TV Globo na faixa das 23 horas em 2026, como aconteceu com outras novelas feitas para a plataforma.

Lampião e Maria Bonita na TV

Vale lembrar que a história do casal já foi retratada na minissérie ‘Lampião e Maria Bonita’, que foi ao ar em 1982.

A trama, escrita por Aguinaldo Silva e Doc Comparato, foi retratada em oito episódios. Na ocasião, Nelson Xavier e Tânia Alves se encarregaram de dar vida aos papéis principais.