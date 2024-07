Cintia Dicker alfineta Piovani após lavar roupa suja na web: ‘Desperdício’

Cintia Dicker acha um desperdício quem usa o Instagram ou qualquer rede social para lavar roupa suja. Para a modelo, polêmicas geram engajamento e mais dinheiro para as pessoas que usam essa estratégia para chamar a atenção dos seguidores.

A fala foi vista por muitos fãs como uma indireta para Luana Piovani, ex-mulher de Pedro Scooby, que estreia nesta segunda-feira (08) um quadro sobre a Olimpíada de Paris no Encontro (Globo).

A modelo pediu para que as pessoas não caiam neste tipo de conteúdo e reforçou que ninguém pode resolver os seus problemas.

“Os meus problemas, amor, vocês não vão resolver. O de vocês, eu não vou poder resolver. Então liga pra quem pode resolver. E é isso. Agora vou deitar na minha caminha, porque os meus problemas eu vou cuidar daqui”.

Vale lembrar que antes de responder o fã, Luana Piovani foi ao Instagram reclamar que Pedro Scooby, pai de três filhos com a atriz, abriu um perfil na mesma rede social para Dom, de 12 anos, o primogênito do ex-casal.

A reclamação de Piovani

A atriz disse que o ex-BBB tomou a decisão envolvendo a educação do filho mais velho sem consultá-la. No Instagram, Luana disse que tem o direito e obrigação de saber de tudo que acontece na vida e opinar, mesmo co Dom morando no Brasil.

“Eu gerei, gestei, pari, amamentei todos os meus filhos, então, eu tenho direito e obrigação de saber das coisas que acontecem na vida deles e opinar, porque sou uma pessoa inteligente, madura e absolutamente responsável”, disse ela, sem citar o nome do ex.

Piovani ficou indignada e disse que não importa se a conta do filho no Instagram será administrada por Pedro Scooby, já que ela não foi consultada sobre o assunto.

“Essa criança também é minha, eu deveria ter sido perguntada, então, juntos, chegaríamos a um consenso. Mas não é isso que acontece. Afinal de contas, ele é um baita herói, né?”, ironizou a atriz.

Luana também chamou o ex-marido de “inconsequente” e “irresponsável” e afirmou que Scooby “não paga nem 50% das despesas dos filhos”, ironizando ainda o fato de muitas pessoas acharem o atleta uma pessoa “alto astral”.

“Pra vocês entenderem o quanto vocês se enganam com imagem. Vocês não entendem nada de criação de filhos”, alfinetou a famosa.