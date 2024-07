Sinal de alerta? Assim o príncipe William se comporta quando outro homem se aproxima de Kate Middleton

Não há dúvida de que o príncipe William e Kate Middleton têm uma história de amor digna de um filme, que começou em 2001 e se estende até os dias atuais, com três filhos como descendência e uma vocação inegável em seu serviço público como príncipes de Gales da realeza britânica.

Entre eles, tudo começou quando estudavam história da arte na Universidade de Saint Andrews, embora só tenham começado a namorar em 2003, transformando sua amizade em algo mais. Uma separação no meio do caminho, que terminou em reconciliação e casamento, fez com que o resto fosse história.

Príncipe William y Kate Middleton Un video muestra el comportamiento de William cuando un hombre se acerca a su esposa (WPA Pool/Getty Images)

Agora pode-se dizer que o casal enfrenta seu desafio mais complicado, já que a princesa foi diagnosticada com câncer após uma exploração abdominal meses atrás. "Está tudo bem, obrigado. Sim, estamos indo bem", disse o próprio filho da princesa Diana ao ser questionado publicamente sobre o estado de saúde de sua esposa em um evento semanas atrás, sem dar mais detalhes.

É assim que o príncipe William se comporta quando outro homem se aproxima de Kate Middleton

Mas a propósito desta circunstância que levou o mundo inteiro a desejar a melhor recuperação possível para Kate Middleton, os internautas trouxeram à tona um vídeo que reúne todas as vezes em que o príncipe William se sentiu ‘ameaçado”' pela presença de outro homem, de acordo com a internet.

No vídeo, vemos que o futuro rei do Reino Unido imediatamente busca contato físico quando alguém se aproxima, como forma de fazer saber à pessoa que está presente e ‘marcar território’ diante de quem deseje ultrapassar os limites, apontam os internautas.

Alguns consideram isso um 'sinal vermelho', enquanto outros veem como uma demonstração de um marido carinhoso, apaixonado e atencioso.

“Não é territorial de forma alguma, apenas um marido atencioso”; “Estou bastante certo de que essa mulher é uma prisioneira nesse palácio”; “Ele está demonstrando seu afeto”; “Protetor, não territorial”; “Isso é típico de pessoas abusivas...”; “Ele tem uma linguagem de amor tátil”; são parte dos comentários.