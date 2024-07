O amor voltou? Ben Affleck se refugia em Jennifer Garner após gesto poderoso que revela separação com JLo

Há várias semanas, tem crescido o rumor nos meios de comunicação internacionais e nas redes sociais sobre o rompimento entre Jennifer Lopez e Ben Affleck. O casal de famosos, que se casou em 2022 (duas décadas depois de terem se comprometido e depois se separado), estaria passando por dias difíceis em seu relacionamento.

Nesse sentido, o ator retirou seus pertences da casa da família há vários dias e está alugando uma propriedade cara em Brentwood, perto de onde sua ex-esposa Jennifer Garner e seus três filhos vivem.

Tudo isso, enquanto JLo estava de férias na Europa. No entanto, alguns dias atrás, ela voltou para Los Angeles e foi vista almoçando com sua filha Emme.

O reencontro entre Ben Affleck e Jennifer Garner

De acordo com o que foi relatado pelo portal Page Six, o ator foi visto no domingo visitando a casa de sua ex-esposa, desencadeando todo tipo de rumores.

Nesse sentido, foi mencionado que Garner tem apoiado tanto o ator quanto JLo para superarem sua crise matrimonial. No entanto, outros meios especulam sobre um surpreendente reencontro amoroso. Seria possível? Muito difícil.

Isso porque o portal mencionado aponta que a atriz tem sido um apoio constante para Affleck e o está encorajando a ‘trabalhar em seu casamento’.

No entanto, as especulações apontam para uma possível separação do casal. Nesse sentido, é indicado que ambos estariam vendendo obras de arte no valor de US$ 60 milhões, enquanto também colocaram à venda sua mansão, que compraram há apenas um ano.

Vale ressaltar que uma fonte mencionou há alguns meses ao Page Six que Affleck "tinha recuperado o juízo" e queria encerrar seu casamento com Lopez.

“Se houvesse uma maneira de se divorciar por motivos de insanidade temporária, ele faria. Ele sente que os últimos dois anos foram apenas um sonho febril, e agora está recuperando o juízo e percebe que simplesmente não há maneira de que isso funcione”, disse a fonte ao meio citado.