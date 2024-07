Jamie Foxx falou pela primeira vez sobre o motivo de sua hospitalização

O reconhecido ator Jamie Foxx falou pela primeira vez sobre as causas de sua hospitalização em abril de 2023, confirmando que ficou recluso por 20 dias após o mal-estar que sofreu enquanto filmava no set do último filme em que trabalhou com Cameron Diaz.

De acordo com o Page Six, o ator, de 56 anos, disse que teve uma “forte dor de cabeça” e por isso pediu para lhe darem o medicamento Advil.

"Estive desaparecido por 20 dias", disse Jamie Foxx, afirmando que não se lembra de nada depois disso.

As palavras de Jamie Foxx foram ditas enquanto falava para um grupo de pessoas no centro de Phoenix. Ele contou que sua filha e seu irmão o levaram a um primeiro médico, mas que um segundo especialista disse que "algo está acontecendo lá em cima (referindo-se à sua cabeça)".

Jamie Foxx e seu estado crítico

Corinne Foxx, filha de Jamie Foxx, foi quem notificou a mídia no ano passado sobre a hospitalização do ator.

"Gostaríamos de compartilhar que meu pai, Jamie Foxx, teve uma complicação médica ontem (11 de abril)... Felizmente, graças à rápida intervenção e aos excelentes cuidados, ele está se recuperando", disse Corinne.

Nas semanas seguintes, reinou o silêncio sobre qual era a patologia que causou o estado de saúde precário do artista, levando a várias especulações, incluindo a de que ele havia sofrido um derrame cerebral e estava imóvel. Isso está de acordo com o que Jamie disse recentemente, que teve um problema na cabeça. No entanto, ainda há dúvidas, pois ele não especificou o que causou esse desconforto em sua cabeça.

Não foi até a terceira semana que Jamie Foxx falou através de sua conta no Instagram, agradecendo por todo o carinho que recebeu em seu processo de recuperação e afirmando que se sentia abençoado.

Em julho daquele ano, ele disse que “passei por algo que pensei que nunca, nunca aconteceria” e negou estar paralisado. Ele mencionou que não tinha se manifestado porque não queria que o vissem em um estado ruim.