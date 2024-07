Como é que Michael J. Fox conseguiu tocar guitarra com o Coldplay em Glastonbury?

Michael J. Fox continua vivendo a euforia após sua surpreendente aparição no eletrizante palco do Coldplay no festival de Glastonbury no último fim de semana. O querido ator, conhecido por seu papel em ‘De Volta para o Futuro’, encantou os fãs ao se juntar à banda no palco diante de uma multidão de 120 mil pessoas.

Apesar de sua luta contra a doença de Parkinson desde 1991, Fox mostrou sua paixão pela música e sua habilidade na guitarra durante o concerto do Coldplay. O líder da banda, Chris Martin, improvisou um riff no meio de seu sucesso de 2021, ‘Humankind’, e apresentou Fox com grande entusiasmo.

Michael J. Fox surpreende a todos ao tocar com Coldplay

“Um que simplesmente arrasa. Com seu riff à la Chuck Berry e a forma como acertou Biff: senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas a Michael J. Fox”. Exclamou Chris Martin. Fox se juntou ao Coldplay para uma interpretação memorável de ‘Fix You’ em um momento especial da noite.

Há alguns anos, o ator tem tido que usar uma cadeira de rodas para se locomover, então, ficar em pé ou andar no palco foi impossível para ele. No entanto, isso não o impediu de encher o momento de energia, usando toda a sua força e a mobilidade que ainda lhe resta, ele soube fazer valer seus anos de paixão pela guitarra.

É bastante conhecido que Michael J. Fox é um guitarrista de bastante qualidade e, embora tenha perdido o controle de várias partes de seu corpo, ao simplesmente colocar a guitarra no colo, foi capaz de fazer todos lembrarem da cena de ‘De Volta para o Futuro’ em que toca o instrumento virtuosamente.

Michael J. Fox, o herói do Coldplay

Chris Martin expressou sua admiração e gratidão pelo ator, revelando que ‘De Volta para o Futuro’ foi uma das principais razões pelas quais a banda se formou. “Especialmente graças à principal razão pela qual estamos em uma banda, é por assistir ‘De Volta para o Futuro’”, disse Martin para a multidão.

O ator de 63 anos também compartilhou sua emoção no Instagram, agradecendo ao Coldplay pela experiência. “Glastonbury, todo o amor e agradecimento à equipe do Coldplay que nos cuidou tão bem”, escreveu Fox. “E muito obrigado a Chris, Will, Johnny, Guy e Phil. Ah, sim, caso estejam se perguntando... foi incrível pra caramba”.