As fotos inéditas das férias da princesa Leonor com seus amigos: seu visual é criticado por ser ‘muito comum’

“Aos 18 anos, o mundo está aos seus pés”, destaca a revista alemã Bunte sobre a princesa Leonor. Embora a filha de Felipe VI e Letizia esteja muito consciente do papel que desempenha na monarquia espanhola, sua juventude também a leva a ‘desligar’ e ‘desfrutar da vida’ como qualquer jovem da sua idade.

A princesa Leonor está a ser criticada pelo seu novo visual na cidade de Jaca

De acordo com as informações fornecidas pelo site Lecturas, essas recentes declarações da revista alemã surgem das imagens em que a princesa Leonor foi vista desfrutando das festas patronais de Jaca.

La princesa Leonor cumple con su educación militar y sus compromisos con la Casa Real

No vídeo, que rapidamente deu a volta ao mundo inteiro, a herdeira do trono espanhol exibia um visual bastante informal composto por calças jeans, top branco e tênis, onde aparece a desfrutar da feira enquanto conduz um tradicional carrinho de choque.

O visual de Leonor está sendo criticado

"A Leonor aguarda um futuro emocionante. Mas às vezes a herdeira ao trono desfruta de sua vida privada", afirmam da referida revista. Onde julgam a atitude divertida da princesa Leonor com o resto de seus amigos como "exuberante". Em relação ao visual, criticavam que era um estilo "muito comum para uma garota tão incomum".

Leonor está a desfrutar da sua independência com os seus amigos

De acordo com a revista alemã, essas saídas privadas em parte “ajudam” Leonor a “lidar com seu destino”. A herdeira do trono espanhol sabe perfeitamente que todos os olhos estão voltados para ela, mas parece não se importar. E é que ela não pretende permitir que sua condição de royal afete o desfrute de sua maioridade.

“Se ela merece um pouco de diversão e leveza”, concluem do meio alemão, aplaudindo a naturalidade com que a princesa Leonor se apresenta. Desde que atingiu a maioridade, a princesa Leonor se tornou uma verdadeira estrela dentro e fora das fronteiras da Espanha.