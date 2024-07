Nicole Kidman e sua nova aparência: quanto custaram suas cirurgias faciais?

A famosa conta com uma extensa carreira no mundo cinematográfico

Nicole Kidman se consolidou na indústria cinematográfica como uma das atrizes mais talentosas e belas, deixando seu legado marcado ao longo dos anos. No entanto, agora, aos 57 anos, ela tem recebido críticas por suas últimas aparições na tela.

A famosa está sendo acusada de abusar dos retoques estéticos após apresentar seu último trabalho, Bombshell, pois afirmam que seu rosto não parece natural e que ela recorreu a cirurgias para evitar o envelhecimento.

Foi o doutor Miguel de la Peña, diretor das Clínicas Diego de León, quem foi consultado pelo meio El Español para explicar o que Nicole teria feito em seu rosto, e segundo ele ‘denota retoques muito evidentes’.

Quanto custariam os retoques estéticos de Nicole Kidman

Segundo Miguel de la Peña, Nicole Kidman teria gastado cerca de 14.700 euros no total em cirurgias plásticas para parecer muito mais jovem, embora o efeito não tenha sido o desejado.

O especialista menciona que Kidman fez um minilifting para esticar a pele, que custa 6.000 euros, e é por este método que ela tem um rosto tenso, pois “serve para eliminar rugas e flacidez”.

Este não foi o único procedimento realizado, também teria sido feito um retoque nos ossos das bochechas com implantes, pois tinha um "aspecto muito artificial". Essa cirurgia também teria um custo de 6.000 euros.

Além disso, além desses retoques, Nicole teria adicionado alguns tratamentos que não precisam de cirurgia, como o botox, que teria um preço de 400 euros.

"Teria sido realizado um tratamento completo com botox para eliminar as rugas da testa, entre as sobrancelhas e pés de galinha. Neste ponto, é importante destacar que finalmente teria sido aplicada a dose adequada, uma vez que em aparições anteriores apresentava uma elevação excessiva e desequilibrada das sobrancelhas com o efeito conhecido como 'olhar de bruxa'", acrescentou.

Seus lábios também sofreram modificações de acordo com Peña, ao usar infiltrações de ácido hialurônico, avaliado em 400 euros, que lhe proporciona volume e um contorno com efeito de coração.

A ponta do nariz teria sido modificada com uma rinomodelação, na qual "é aplicado ácido hialurônico ou outro preenchimento dérmico reabsorvível para projetar a ponta de uma forma muito sutil". Seu preço é de 1.000 euros.

Com o mesmo interesse em combater os sinais de envelhecimento, teria sido infiltrado ácido hialurônico por meio de microinjeções no sulco nasogeniano e na área superior do lábio, conhecida comumente como código de barras, tendo desembolsado cerca de 600 euros.

A mesoterapia com vitaminas também faz parte de seu ritual de beleza, que lhe proporciona um “aspecto tão brilhante”, e tem um preço de 250 euros.