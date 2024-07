Ben Affleck e Jennifer Garner mostram-se orgulhosos de Fin, seu filho transgênero: assim foi o emocionante reencontro

A filha da atriz tem sido alvo de críticas por seus looks

Embora a crise matrimonial de Jennifer Lopez e Ben Affleck tenha chamado a atenção da mídia, o filho de Ben Affleck não passou despercebido em sua última aparição pública ao lado de sua mãe, Jennifer Garner.

ANÚNCIO

Os paparazzi captaram a atriz abraçando seu filho em um emocionante reencontro em Los Angeles, mostrando a proximidade e o carinho entre eles.

A transição de Fin Affleck

Conhecida anteriormente como Seraphina Rose, Fin fez sua transição pública há meses, durante o funeral de seu avô, onde leu uma reflexão bíblica e revelou sua nova identidade. "Olá, meu nome é Fin Affleck", começou seu discurso, deixando claro sua mudança de identidade aos 15 anos.

Este processo vinha sendo especulado há algum tempo devido à sua expressão de gênero.

Aparição recente de Fin Affleck

Nas fotos divulgadas pela revista Hola, é possível ver Fin Affleck com um corte de cabelo pixie curto, uma camiseta verde maçã, bermudas verde escuro e botas militares, escolhendo um estilo confortável e fresco para os dias de verão.

Tanto a mãe quanto a irmã o receberam com muito carinho na entrada de sua casa, trocando abraços e sorrisos.

Fin é o segundo filho de Ben Affleck e Jennifer Garner, depois de Violet, de 18 anos, e antes de Samuel, de 12 anos.

A família sempre demonstrou grande apoio e compreensão ao processo de transição de Fin, que começou há algum tempo. Os primeiros indícios do novo nome surgiram em 2024, quando Fin foi fotografado com Jennifer Garner, usando uma mochila com seu nome bordado.