Quando JLo e Jennifer Garner compareceram ao mesmo evento: uma foi elogiada e a outra foi destruída

Jennifer Lopez é uma das mulheres mais bonitas da atualidade, sua figura consegue chamar a atenção em qualquer lugar onde ela se apresenta. Seus looks e sua beleza sem igual são muito deslumbrantes. Especialmente quando se trata de uma saída com seu marido Ben Affleck.

Jennifer Lopez ofuscou Jennifer Garner?

Tempos atrás, a atriz foi fotografada durante uma saída em família para acompanhar a filha mais nova do ator, Seraphina, onde mais uma vez mostrou a boa relação que mantém com seus enteados, assim como seus filhos com os de Ben Affleck.

‘A Diva do Bronx’ cativou com seu traje noturno, mas foi comparada com o de Jennifer Garner, que também estava presente acompanhando sua filha, mas optou por um visual mais simples, fiel à sua essência, de acordo com as informações do site Publimetro.

Jennifer Garner tem se destacado por ser uma mulher muito simples e que não ostenta seus encantos, pois em cada uma de suas aparições ela sempre veste roupas esportivas ou elegantes, então não é surpresa que ela vá aos eventos de seus filhos vestindo roupas comuns.

Quem ficou melhor?

Embora as atrizes não tenham posado juntas para a cerimônia escolar da adolescente, através das redes sociais mostraram o contraste entre elas, o que levou muitos internautas a questionarem quem errou na ocasião ao se vestir uma muito bem vestida e a outra muito simples.

Jennifer Lopez usava um vestido longo vermelho, que combinava com uma bolsa e saltos plataforma. Enquanto isso, Jennifer Garner estava mais discreta com calças, tênis, uma camiseta e uma jaqueta preta.

Internautas reagem

"Jlo pensou que estava indo para uma premiação", "Acho que JLo ofuscou Garner", "Garner não poderia ter ido mais arrumadinha?", "Não sei se Jlo estava muito arrumada ou se a ex de Ben estava muito informal", "Jlo sempre simples em suas saídas", "Ambas lindas com estilos diferentes"