O ex de Mariah Carey surpreendeu seus fãs ao anunciar que assegurou seus testículos por US$ 10 milhões

No último fim de semana, o rapper e comediante Nick Cannon, conhecido por ser o apresentador de ‘The Masked Singer’, compartilhou a celebração do aniversário de um de seus filhos, Legendary.

Naquela celebração, Cannon falou com o Entertainment Tonight (ET), onde revelou que no início do mês passado decidiu assegurar seus testículos por US$ 10 milhões.

“Tive que proteger meus bens mais valiosos”, disse Cannon rindo. “Você ouve sobre todas essas celebridades que seguram suas pernas, então pensei: ‘Bem, eu também devo segurar a parte mais valiosa do meu corpo’”.

A surpreendente confissão surpreendeu muitos nas redes sociais, mas ao mesmo tempo fez sentido para outros, que ligaram as entrevistas do ex-marido de Mariah Carey onde ele expressava seus planos de ter muitos filhos.

Projeto de Cannon

Nick Cannon expressou em várias entrevistas que valoriza profundamente a família e que ter filhos é uma parte central de sua vida. Ele acredita que ser pai é uma de suas maiores alegrias e responsabilidades.

Crescer em uma família disfuncional e perder pessoas próximas a ele em uma idade precoce influenciou seu desejo de ter uma família grande. Ele considera que seus filhos são uma forma de deixar um legado e garantir que seu linhagem continue.

O comediante teve filhos com várias mulheres e falou sobre a importância de manter boas relações com as mães de seus filhos. Seu foco é ser um pai presente e ativo na vida de cada um de seus filhos, independentemente do relacionamento com as mães.

Sua decisão de ter vários filhos com diferentes mulheres tem sido objeto de controvérsia e críticas públicas. No entanto, Cannon defendeu sua escolha e enfatizou que se dedica a ser um bom pai e a prover para todos os seus filhos.