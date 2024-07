Luto! Atriz Tetê Medina morre aos 84 anos no Rio de Janeiro

A atriz Tetê Medina morreu aos 84 anos e seu corpo será cremado nesta quarta-feira (3), a partir das 8h20, no Cemitério da Penitência, Caju, Zona Norte do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi revelada.

Ao longo dos anos, ela atuou na televisão, cinema e teatro em obras que foram sucesso de público. Na Globo, Tetê interpretou Lucy Fragonard, mulher de Miguel (Raul Cortez) e mãe de Sandra (Glória Pires) na novela ‘Água Viva’ (1980).

Em ‘Coração Alado’ (1980) ,também na TV Globo, a famosa onde viveu Crystal Camerian. Tetê também esteve no elenco da novela ‘Transas e Careta’, de 1984.

Carreira no teatro e cinema

Nos palcos, Tetê viveu muitos personagens marcantes e foi indicada para o Molière de melhor atriz pela peça ‘Hipólito’ (1968) e também pela atuação em ‘Alice no País Divino Maravilhoso’ (1970) e ‘As Moças’.

Mas, foi a peça ‘A China é Azul’ (1972) que rendeu à artista o prêmio Molière de melhor atriz. Ela também recebeu o troféu Mambembe de melhor atriz por ‘Os Veranistas’, de 1978.

A atriz Tetê Medina também fez carreira no cinema, onde atuou nos filmes ‘A Casa Assassinada’ (1971), ‘Os Inconfidentes’ (1972) e ‘Eu Sou Vida, Não Sou Morte’ (1973).

Kayky Brito volta à Globo

Kayky Brito não participa de uma novela na Globo desde Verão 90 (2019). Mas, o ator esteve nos estúdios da emissora para acertar as gravações de uma participação especial para Família é Tudo, trama das sete horas.

O personagem do ator faz parte do núcleo de Lupita (Daphne Bozaski). Na trama, ele vive Memo, um amigo brasileiro de Lupita que mora na Guatemala e que inferniza a vida dela com chantagens.

O personagem de Kayky em Família é Tudo ameaça matar os avós da jovem caso ela não consiga dinheiro para ele.

As gravações do famoso começam no início de julho, e seu personagem ficará no ar por cerca de duas semanas.