Jogadores do Corinthians, Pedro Henrique e Carlos Miguel se envolvem em confusão com morador de condomínio após batida de carro

Um acidente de trânsito envolvendo Pedro Henrique e Carlos Miguel, jogadores do Corinthians, aconteceu na noite desta última terça-feira (2), após o carro dirigido pelo atacante ter atingido o portão de um morador em um condomínio em Arujá, na Grande São Paulo.

De acordo com a ESPN, os jogadores participavam de uma festa dentro do condomínio antes de acontecer o acidente Em conversa com a TV Bandeirantes, o delegado responsável pelo caso, Jaime Pimentel, afirmou que Pedro Henrique estava embriagado ao descer do carro.

“Não há nenhum depoimento testemunhal. Somente a vítima declara que ele estava embriagado. E pelas imagens que nós analisamos, nós acreditamos que ele está com sinais de embriaguez, cambaleando quando sai do veículo e outros sinais, como entrar na traseira do veículo. Ele também demora para sair do veículo, enfim.. todos sinais que o relatório de investigação vai trazer para nós como prova indireta de possível embriaguez”, disse o delegado. O Boletim de Ocorrência foi realizado nesta terça-feira (3).

Momento do acidente

Identificado como Adrien, o morador do condomínio relatou ter se assustado com o barulho consequente da batida do carro no portão, conforme consta no Boletim de Ocorrência. Quando o residente saiu de sua casa, notou Pedro Henrique com sinais de embriaguez.

De acordo com informações registradas no BO, o morador imediatamente solicitou a chave do carro do jogador, o acusando de estar bêbado. Adrien também relatou ter sido ofendido por Pedro Henrique com ameaças e xingamentos durante a abordagem.

Após alguns minutos, Maurício, advogado do jogador do Corinthians, chegou até o condomínio para resolver o caso. De acordo com ele, o morador o agrediu durante a abordagem. Por outro lado, Adrien também o acusa de agressão.