A incrível transformação de Sunday Rose, filha de Nicole Kidman, que dizem ser ‘mais bonita’ que a atriz

Embora tenha mantido sua família o mais protegida possível, Nicole Kidman recentemente foi vista com sua filha de 15 anos, Sunday Rose, que chamou a atenção por sua beleza física e sua transformação impressionante.

ANÚNCIO

A protagonista de sucessos como ‘Big Little Liars’ e ‘Moulin Rouge’ é mãe de quatro filhos, dois frutos de seu relacionamento com Tom Cruise e dois com o cantor Keith Urban.

Com o ator de ‘Missão Impossível’, ela adotou Isabella Jane, de 31 anos, e Connor Anthony, de 29. A primeira se dedica à arte e design de moda, enquanto o segundo está morando em Miami e vive da pesca, de acordo com a Vanidades.

Por outro lado, com o artista country, ela teve Sunday Rose e Faith Margaret, de 13 anos, nascida por gestação de substituição em 2010, de acordo com a mesma fonte.

Veja como Sunday Rose, a filha de Nicole Kidman, está atualmente

De acordo com a Elle, a surpresa coletiva veio com o desfile da Balenciaga em Paris, onde Nicole Kidman foi acompanhada de sua filha Sunday Rose, com quem tem uma grande semelhança física. Alta, magra e com cabelos loiros, é impossível não fazer um paralelo com a estrela de Hollywood.

Esta foi uma das poucas vezes em que ela se envolveu em seus compromissos de trabalho e aparições públicas, depois de aparecer em um tapete vermelho anteriormente, especificamente quando sua mãe recebeu o AFI Life Achievement Award, concedido pelo American Film Institute. No próximo mês, ela completará 16 anos.

Para imitar a sobriedade da famosa de 57 anos, Sunday Rose optou por um vestido justo em suas curvas na cor preta, que combinou com óculos de sol e meias do mesmo tom.

Já tinha sido fotografada pelos paparazzi com seu pai, Keith Urban, mostrando que é uma adolescente coquete e transformada. Desconhece-se sua escolha profissional, embora no momento esteja dedicada aos seus estudos.