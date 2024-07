JLo surpreende viajando em classe econômica: será por causa de Ben Affleck?

Jennifer Lopez e Ben Affleck têm sido um dos casais mais comentados ultimamente. Os artistas, que tiveram um relacionamento em 2002 e se casaram em 2022, atualmente enfrentam rumores de separação.

ANÚNCIO

O ator recentemente retirou seus pertences de casa e está alugando uma moradia, enquanto JLo estava sozinha na Europa e acabou de voltar para os Estados Unidos.

Neste contexto, um detalhe curioso chamou a atenção das redes sociais e da imprensa internacional, sugerindo que ‘Bennifer’ está passando por um de seus piores momentos.

Jennifer Lopez tornou-se viral por essas fotografias

De acordo com o New York Post, em 24 de junho, Jennifer Lopez compareceu ao desfile da Christian Dior na Semana da Moda em Paris. Pouco depois, ela retornou à América do Norte em circunstâncias muito diferentes do glamour parisiense.

Isso porque, apesar de tentar passar despercebida, JLo foi surpreendida viajando na classe econômica em um voo comercial.

Embora tenha tentado passar despercebida, JLo foi vista viajando na classe econômica em um voo comercial. A artista foi flagrada tanto na fila da alfândega quanto sentada no avião. No entanto, a ‘Diva do Bronx’ pagou pelo assento ao lado para sua bolsa e pelo do corredor para seu segurança.

A surpresa de vê-la na classe econômica foi grande, e de acordo com o Daily Mail, esta situação se deve a Ben Affleck. O jornal britânico relatou que a cantora está economizando dinheiro em meio aos contínuos rumores de divórcio e ao cancelamento de sua turnê.

Embora nenhum dos dois tenha se pronunciado publicamente sobre seu relacionamento, os rumores sobre o fim de sua relação continuam aumentando.