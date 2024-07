Estes são os filmes de ação e suspense mais intensos no TOP 10 com os quais a Netflix começou julho

Estas são as histórias de ação e suspense no TOP10

A Netflix consolidou-se como o líder indiscutível das plataformas de streaming não apenas por seu vasto catálogo de séries, mas também por sua habilidade em oferecer uma diversidade de histórias que ressoam com audiências de todo o mundo. Desde emocionantes dramas até comédias inteligentes, passando por thrillers arrepiantes e produções internacionais inovadoras, a plataforma criou um repertório que não só entretém, mas também se conecta profundamente com os espectadores.

Os filmes de ação e suspense chamaram especialmente a atenção esta semana e isso tem sido refletido no TOP 10 da Netflix. Independentemente da barreira do idioma (já que alguns estão na lista de língua não inglesa), a sensação de perigo iminente e a incerteza sobre o destino dos personagens principais mantêm o interesse e a emoção ao longo de todo o filme.

É importante lembrar que a plataforma publica semanalmente sua lista dos Top 10 filmes e séries mais populares na plataforma, que não só reflete as preferências dos espectadores, mas também influencia a visibilidade e o sucesso das produções. Filmes intensos de ação e suspense frequentemente dominam essa lista, demonstrando seu poder de capturar a atenção do público e permanecer no topo do entretenimento digital. Portanto, se você quer saber mais, continue lendo, pois aqui nós fornecemos as melhores recomendações.

Melhores filmes de ação e suspense para assistir esta semana na Netflix

Alerta de Risco

Um filme de ação e thriller americano de 2024 estrelado por Jessica Alba como Parker, uma oficial das Forças Especiais com habilidades excepcionais que assume a administração do bar de seu pai após sua morte. De volta à sua cidade natal, Creation, Novo México, Parker se vê enfrentando uma gangue violenta que assumiu o controle. Dirigido por Mouly Surya em sua estreia no cinema em inglês, e escrito por John Brancato, Josh Olson e Halley Gross, o filme é uma produção da Thunder Road Films e Lady Spitfire. O elenco também inclui Mark Webber, Tone Bell, Jake Weary, Gabriel Basso e Anthony Michael Hall.

Uma Herança Inusitada

O filme polonês, dirigido por Sylwester Jakimow, foca em uma família que se reúne após a morte do excêntrico inventor Jan Peszek, na esperança de herdar sua fortuna. No entanto, eles são surpreendidos ao descobrir que Jan preparou um último teste para testar sua reconciliação e capacidade de trabalhar em equipe.

Maharaj

O filme indiano de 2024 estrelado por Junaid Khan e Jaideep Ahlawat narra a história do jornalista Karsandas Muji (Junaid Khan) e sua luta contra o Caso de Difamação Maharaj em 1862, na Suprema Corte de Bombaim. A trama destaca seu papel crucial em desafiar as normas sociais e rituais que exploravam as mulheres. Embora estivesse programado para ser lançado na Netflix em 14 de junho, o filme enfrentou pedidos de boicote devido ao seu tema controverso, e foi finalmente lançado em 21 de junho.

Sob as Águas do Sena

‘Sob as Águas do Sena’ é um thriller que mistura a tensão de filmes como ‘Shark’ e ‘Sharknado’, ambientado no Sena de Paris durante um triatlo internacional. A trama segue Sophia Assalas, uma oceanógrafa caída em desgraça por um erro trágico. Agora trabalha no aquário de Paris, onde descobre um temível tubarão Mako, apelidado de Lilith, espreitando nas águas do Sena. Sophia vê nesta criatura a oportunidade de se redimir e superar seu passado, enquanto a cidade inteira é ameaçada pela presença deste predador mortal.

Drácula, a História nunca contada

Um clássico que narra a história de Vlad III, príncipe da Valáquia, que desesperado para proteger sua família e reino das invasões otomanas, faz um pacto com um vampiro ancestral. Este pacto lhe concede poderes sobrenaturais, mas também ameaça consumir sua humanidade e transformá-lo em Drácula, o lendário vampiro. O filme explora os conflitos internos de Vlad enquanto luta para manter sua humanidade diante de um destino sobrenatural e sombrio que o espreita.