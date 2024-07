Acabou de chegar à Netflix e já é o filme mais assistido, mas a crítica o reprovou: sobre o que se trata?

Netflix lança novas séries e filmes originais praticamente diariamente; no entanto, enquanto alguns passam despercebidos, outros obtêm um grande sucesso desde o seu lançamento no catálogo da plataforma.

Este é o caso do longa-metragem que atualmente está em primeiro lugar na lista de filmes em língua inglesa mais assistidos no serviço digital em nível mundial de 24 a 30 de junho.

Qual é o filme em inglês mais assistido atualmente na Netflix?

Trata-se de ‘Tudo em Família’, uma comédia romântica estrelada por Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King, dirigida por Richard LaGravenese, que chegou à Netflix em 28 de junho de 2024.

O projeto acumulou a impressionante quantidade de 26,8 milhões de visualizações e cerca de 50.900.000 horas assistidas em seus primeiros dois dias na biblioteca do gigante da transmissão.

Nicole Kidman e Zac Efron em ‘Tudo em Família’ | (Aaron Epstein/Netflix © 2024)

Os números não foram suficientes apenas para garantir o primeiro lugar no ranking de filmes em inglês mais reproduzidos globalmente, mas também para se tornar o mais assistido na plataforma em geral.

Por isso, pode-se dizer que a trama escrita por Carrie Solomon foi um sucesso retumbante entre o público. Por outro lado, os cinéfilos especialistas deram críticas principalmente negativas ao filme.

O que disse a crítica sobre o filme?

Tara Bennett, da revista Paste Magazine, opinou em sua resenha que, "se o roteiro do filme tivesse escolhido uma direção e seguido por ela, talvez tivesse tido sucesso".

“Quando King e Efron interagem, ‘Tudo em Família’ se torna mais crível e envolvente. Quanto ao resto, foi feito de forma melhor e com mais profundidade em milhões de outros filmes,” sentenciou.

Tomris Laffly, da Variety, afirmou que o filme “não tem nenhuma emoção”. Além disso, ela o chamou de “entediante” e criticou seu “aspecto desconcertantemente pouco cinematográfico e um ritmo desajeitado”.

David Opie, da Empire, concluiu que “nem mesmo Nicole Kidman ou Zac Efron são suficientes para salvar o que deveria ter sido um sucesso garantido das clichês da Hallmark e dos temas batidos”.

Nicole Kidman, Joey King e Zac Efron em ‘Tudo em Família’ | (Tina Rowden/Netflix © 2024)

Enquanto isso, Angie Han, do The Hollywood Reporter, escreveu: "Em parte paródia do mundo do entretenimento e em parte drama romântico, ela cambaleia desajeitadamente entre seus dois modos sem se firmar em um único tom coeso".

No entanto, a especialista em cinema afirmou que a trama "felizmente, tem charme suficiente para fazer você sorrir, mesmo enquanto balança a cabeça diante de seus erros".

Por último, Brian Lowry da CNN sentenciou: "Embora a combinação de Nicole Kidman e Zac Efron deva despertar curiosidade, os ritmos batidos desta comédia romântica não se entrelaçam o suficiente para gerar faíscas".

Nicole Kidman e Zac Efron em ‘Tudo em Família’ | (Tina Rowden/Netflix © 2024)

Sobre o que é ‘Tudo em Família’?

‘Tudo em Família’ gira em torno das divertidas consequências do inesperado romance entre um ator de Hollywood e a mãe de sua jovem ex-assistente para o infortúnio desta última.

"Quando Zara renuncia ao seu trabalho como assistente pessoal de Chris Cole, um galã de Hollywood, ela nem imagina que deixou a porta aberta para um encontro casual entre seu ex-chefe e sua famosa mãe escritora, Brooke, que imediatamente sentem uma poderosa atração", diz a sinopse.

"Em breve, o ex-chefe egocêntrico da Zara começa a cortejar a sua mãe incrédula, o que resultará em situações que te farão rir às gargalhadas. Esta comédia romântica multigeracional segue cada um dos personagens enquanto lidam com as complicações do amor, sexo e identidade", conclui o texto.