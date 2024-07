Pedro Pascal compartilhou as primeiras fotos das filmagens de ‘Gladiador 2′ e fãs fizeram um pedido

O ator de Hollywood, Pedro Pascal, publicou os registros compartilhados pela Vanity Fair em sua própria rede social, e como era de se esperar, recebeu muitos elogios. Até seus seguidores aproveitaram para fazer um pedido especial: não morrer, mais uma vez.

A revista Vanity Fair foi responsável por divulgar as primeiras imagens de Pedro Pascal e Paul Mescal nas filmagens de Gladiador II, a aguardada sequência de Gladiador, o filme de 2000 dirigido por Ridley Scott.

Nas fotografias, é possível ver ambos os protagonistas enfrentando-se em uma dura batalha na arena de luta, utilizando os trajes e armas característicos dos gladiadores da Roma antiga.

Por enquanto, os primeiros registros inéditos nos mostram os personagens interpretados por Paul Mescal e Pedro Pascal. O ator irlandês, Mescal, interpretará Lucius, o sobrinho do imperador Cômodo e, portanto, um guerreiro de origem nobre que cresceu às sombras de Maximus.

Por sua vez, o ator conhecido por seu papel em ‘The Last of Us’ e ‘Game of Thrones’ interpretará outro protagonista da sequência: o general romano Marco Acacius, que foi treinado como aprendiz sob as ordens de Maximus. Nas palavras do diretor Ridley Scott, Acacius é “um homem profundamente arrependido de sua vida e que não sabe o que fazer com ela”.

Por favor, não morra

Pedro Pascal aproveitou para compartilhar os registros inéditos da Vanity Fair em sua conta pessoal do Instagram Pascalispunk. Em particular, o ator optou por publicar a sequência de fotografias onde ele pode ser visto enfrentando Lucius na arena do Coliseu: “Uh. Oh”, escreveu na postagem.

Como era de esperar, em poucos minutos desencadeou a euforia dos seus seguidores, que rapidamente chegaram para deixar centenas de comentários, mostrando-se ansiosos com a estreia do "filme do ano". "Isso vai ser épico", "Estou ansioso", "Já quero ver".

