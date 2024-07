OJ Simpson foi incluído no ‘In Memoriam’ do BET Awards 2024 e a multidão ficou em profundo silêncio

ARQUIVO - O.J. Simpson se senta no Tribunal Superior de Los Ángeles em 22 de julho de 1994. O advogado de O.J. Simpson, Malcolm LaVergne, disse que Simpson foi cremado. No se tem planos para um funeral público

Na recente edição do BET Awards 2024, a inclusão de O.J. Simpson no segmento ‘In Memoriam’ provocou uma reação inesperada entre os presentes. Enquanto a plateia aplaudia respeitosamente os falecidos cujas imagens apareciam na tela, a aparição da foto de Simpson causou um silêncio notável, seguido por algumas risadas desconfortáveis e murmúrios, de acordo com um participante relatado ao The Hollywood Reporter.

Simpson, conhecido tanto por sua carreira na NFL com o Buffalo Bills quanto por sua participação na série de filmes ‘Corra que a Polícia Vem Aí', foi acusado e absolvido do assassinato de sua esposa Nicole Brown Simpson e seu amigo Ron Goldman nos anos 90. No entanto, um ano depois, foi considerado responsável por suas mortes em um processo civil. A inclusão de Simpson no tributo do prêmio BET, onde foi descrito como ‘ex-jogador da NFL’, gerou controvérsia.

As famílias das vítimas, ainda convencidas de que Simpson deveria ter sido formalmente acusado pelo duplo homicídio, expressaram seu descontentamento. Fred Goldman, pai de Ron, disse ao TMZ que não via nenhum benefício em incluir Simpson em um segmento que supostamente honra a ‘excelência negra’ perdida no último ano. “Não deveriam incluir alguém desse tipo - um agressor de esposas, assassino... não consigo imaginar por que o fariam”, afirmou.

Tanya Brown, irmã de Nicole, compartilhou os sentimentos de Goldman, classificando a inclusão de Simpson como ‘inapropriada’ e uma afronta às vítimas de violência doméstica. “Quem teve essa ideia deve desculpas a todas as vítimas de violência doméstica, incluindo nossa família”, acrescentou. “Eles deveriam ser demitidos”.

O ex-jogador da NFL faleceu em abril aos 76 anos após uma batalha contra o câncer de próstata. Foi relatado que nos últimos anos, Simpson conduziu negócios em dinheiro para evitar pagar às famílias de Nicole e Ron os US$ 33 milhões em danos que lhe foram impostos na ação civil de 1996. Mesmo após sua morte, seu patrimônio tem tentado garantir que as famílias não recebam nada.