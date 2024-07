O antes e depois do sorriso da princesa Leonor que surpreendeu a todos

Foi no mês de março, durante a reaparição conjunta da Família Real Espanhola na Semana Santa, que a imprensa e os seguidores dos Bourbon puderam notar uma mudança sutil, mas importante, na aparência da princesa Leonor: seus dentes agora parecem completamente alinhados e sem aparelhos.

ANÚNCIO

A princesa Leonor exibe um novo sorriso após o seu longo tratamento de ortodontia

Desde então, a princesa não parou de sorrir abertamente em todas as suas aparições públicas, mostrando que agora está muito mais segura de si mesma e do ótimo trabalho realizado por seu ortodontista em seu caso, de acordo com as informações fornecidas pelo site Vanidades.

Princesa Leonor La futura reina de España celebrará sus 18 el próximo 31 de octubre. (Carlos Álvarez/Getty Images)

Da mesma forma, é importante lembrar que alguns anos atrás, a filha mais nova de Felipe VI e Letizia Ortiz, a infanta Sofía, concluiu o mesmo tratamento ortodôntico que Leonor, o que nos permite dizer agora que os membros da família real espanhola desfrutam de um dos conjuntos de sorrisos mais invejáveis de toda a realeza.

Mesmo sendo a herdeira do trono espanhol e ostentando o título de princesa de Astúrias, Leonor não escapou dos problemas comuns de falta de alinhamento nos dentes, então em abril de 2023 ela teve que começar seu tratamento ortodôntico para obter a imagem radiante que exibe agora.

Antes e depois da princesa de Astúrias

No passado, a princesa exibia um sorriso sem os seus dentes superiores, um problema conhecido como agenesia dentária. Os especialistas afirmam que esse problema costuma ocorrer porque, por diferentes razões, algumas peças dentárias nunca terminam de crescer nas pessoas, algo que aconteceu com Leonor depois de perder os seus dentes de leite.

“Os caninos não estavam a erupcionar porque estavam incluídos no palato, daí serem ‘retidos’. Após uma pequena intervenção, estão a ser tracionados com a ajuda de elásticos e brackets. A partir de agora, é preciso ter paciência e esperar para que erupcionem a 100%, parece que o da esquerda, que já se intui, o fará primeiro”, afirmou há alguns meses uma jovem dentista na conta do Instagram ‘Letizia de princesa a reina’.