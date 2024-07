Bianca Rinaldi sofre série de ataques ao compartilhar fotos com o marido 21 anos mais velho

Bianca Rinaldi, de 49 anos, sofreu uma série de ataques em seu perfil no Instagram, ao compartilhar um álbum familiar no último domingo (30). Como de costume, a atriz mantém uma vida na discrição e longe dos holofotes. No entanto, acabou enfrentando os haters ao abrir uma exceção.

A fim de comemorar os 70 anos de idade do marido, o empresário e produtor Eduardo Menga, registrou uma sessão de fotos na rede social. Ambos são casados há vinte anos e são pais das gêmeas Beatriz e Sophia, de 15. O casal teria se conhecido em um espetáculo em que a atriz participava em 2001.

“Amor envolve companheirismo, amizade, cumplicidade, saber ceder, saber não ceder, encontrar a felicidade no cotidiano, ter planos para o futuro, sonhar junto, apoiar o sonho do outro, ter liberdade e, principalmente, respeito. Nossas chatices e diferenças são pequenas perto do nosso amor”, disse a atriz recentemente, ao abordar o relacionamento, segundo o portal O Globo.

Ataque nas redes sociais

Bianca Rinaldi recebeu diversos comentários etaristas em sua publicação no Instagram, no último domingo (30). A atriz foi criticada por manter um relacionamento sendo 21 anos mais nova que seu marido e pai de suas filhas.

O etarismo está presente em diversas esferas sociais, contendo a discriminação de pessoas com mais idade em relação à certas atividades, relacionamentos e outras formas de manifestar sua vivência em comunidade.

Dentre diversas mensagens na caixa de comentários, uma internauta disse que Eduardo parecia ser o pai da atriz. No entanto, foi rebatida por outros seguidores da artista.

“Tem pessoas que podiam morder a língua quando abrissem para falar besteiras. Desnecessário!”, rebateu um seguidor de Bianca. “Deixe os outros casarem com velhos e novos e com quem quiser! O amor é livre”, comentou outro internauta.