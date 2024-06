Na lata! Mariana Polastreli, mulher de Eduardo Costa, abre o jogo sobre especulações em ter “tirado costela” para ficar fina

Conhecida por seus conteúdos de estilo de vida saudável nas redes sociais, Mariana Polastreli, mulher do cantor Eduardo Costa, foi vítima de algumas especulações sobre procedimento de remoção de costela para afinar o corpo. Ativa nas redes sociais diariamente, revelando sua rotina de exercícios e alimentação, a influenciadora digital rebateu alguns comentários em sua rede social.

“O povo que gosta de ficar conversando fiado e fala ‘ah, é lipo’, é porque não faz o que tem que se fazer, né? As pessoas gostam mais de criticar do que propriamente fazer o que é necessário. Dica boa é dica compartilhada. Sempre fui muito transparente com tudo o que uso. Quem me acompanha há 12 anos no Instagram, sabe que tudo eu compartilho”, disse Mariana em seu perfil.

Tudo aconteceu após uma postagem da influencer revelando a barriga frente ao espelho. “O que você fez para ficar com esse shape?”, perguntou uma seguidora. “Tirou costelas?”, questinou outro. “Deve ter tirado 10 costelas”, disseram.

As especulações sobre Mariana Polastreli chegaram até suas redes sociais após a influencer compartilhar uma imagem no perfil. O registro de biquíni, revelando a cintura fina, chamou a atenção dos internauas. Devido a visibilidade da influenciadora, diversos comentários foram depositados em sua publicação.

Apesar das suposições de alguns seguidores, Mariana recebeu uma chuva de elogios em seu registro. “A mulher é capa de revista. Com 3 filhos, é de dar inveja esse corpo”, comentou uma seguidora.

“Que corpão! Uma modelo”, deixou uma internauta. “Simplesmente maravilhosa. Meu sonho essa barriga”, escreveram. Ao defender a influencer da especulação sobre remoção de costela, um internauta escreveu: “Muita academia e musculação.”