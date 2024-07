Você é fotógrafo? O Sony World Photography Awards está aberto para inscrições

O Sony World Photography Awards é um importante evento anual que reconhece as melhores fotografias contemporâneas do mundo.

O prêmio celebra as imagens que moldam nossa linguagem visual atual, e proporciona ampla exposição e oportunidades significativas para fotógrafos de todo o planeta.

Organizado pela Creo através de sua unidade de fotografia, a World Photography Organization, os prêmios são o centro do programa dos organizadores e impulsionam sua missão de capacitar o talento criativo.

Se busca incentivar toda a população para que aprofunde nesta prática (Dreamstime)

A Sony apoia a celebração de prêmios para ajudar no contínuo desenvolvimento da cultura fotográfica e oferecer uma plataforma global para os talentos atuais.

Fotógrafos de todo o mundo são convidados a participar nas quatro competições que compõem os prêmios:

- Profissional: que celebra séries destacadas de trabalhos de 5 a 10 imagens em 10 categorias.

- Aberta: que reconhece as melhores imagens únicas do ano em 10 categorias.

- Juvenil: que premia as imagens de talentos emergentes com até 19 anos de idade.

- Estudantil: destaca os projetos de estudantes de fotografia de todas as partes do mundo.

Os fotógrafos latinos que inscreverem suas séries fotográficas na competição Profissional também terão a oportunidade de participar do Prêmio Profissional da América Latina, que premia as melhores séries fotográficas da região.

Da mesma forma, o Prêmio Regional da América Latina reconhece as fotografias individuais inscritas na competição aberta.

Estes prêmios, focados especificamente nos fotógrafos latinos, oferecem a oportunidade de projetar seu trabalho a nível internacional, além de que os vencedores recebem equipamentos de imagem digital da Sony e a exibição de sua obra.

A região tem imagens únicas para retratar (Dreamstime)

A inscrição é totalmente gratuita e os fotógrafos são avaliados de forma anônima por um painel de especialistas da indústria.

Nova categoria na competição Profissional

A edição de 2025 dos prêmios introduz uma nova e atraente categoria na competição Profissional; os participantes terão a oportunidade de apresentar uma obra completa na categoria Perspectivas.

Esta categoria dá as boas-vindas às séries que contam uma história através de uma variedade de formatos e gêneros, desde usar um documentário ou uma abordagem criativa até misturar retratos, paisagens e naturezas-mortas, unidos de forma intencional e coesa com um claro sentido narrativo.

Os juízes procuram obras que vão desde histórias famosas ou momentos do dia a dia capturados em novos ângulos até representações de subculturas menos conhecidas ou a recriação de contos locais. A série deve representar uma voz distinta e uma fascinação com o tema.

O objetivo é criar projetos mais conceituais e experimentais (Dreamstime)

Tema da Competição Estudantil: ‘No Começo’

Para a competição estudantil deste ano, os fotógrafos são solicitados a responder ao tema ‘No Começo’.

O início de algo novo pode ser uma oportunidade emocionante, e documentar o ponto no tempo ou no espaço em que algo começa tem sido um tema popular em projetos de fotografia ao longo do tempo.

Tema da competição juvenil: Chamada Aberta

Para a competição Juvenil, os fotógrafos são convidados a apresentar qualquer uma de suas fotos favoritas tiradas em 2024.

Os participantes podem enviar até três das suas imagens únicas e surpreendentes, para compartilhar com os juízes. São bem-vindos todos os estilos, géneros e abordagens fotográficas.

Prepare suas melhores fotos para o concurso (Dreamstime)

Datas de encerramento e prêmios

A inscrição para o Sony World Photography Awards abriu em 1º de junho de 2024. Visite sua página oficial para ver as descrições de todas as competições e categorias.

As datas de encerramento de inscrição para apresentar os trabalhos nas diferentes competições são as seguintes:

- Profissional: 10 de janeiro de 2025 às 13:00, GMT

- Aberto: 3 de janeiro de 2025 às 13:00, GMT

- Estudantil: 29 de novembro de 2024 às 13:00, GMT

- Juvenil: 3 de janeiro de 2025 às 13:00, GMT

Todos os vencedores das diferentes categorias das competições Profissional, Aberta, Juvenil e Estudantil receberão equipamentos de imagem digital da Sony.

Além disso, serão concedidos prêmios em dinheiro para o Fotógrafo do Ano (USD 25.000), o Fotógrafo do Ano da competição Aberta (USD 5.000) e o vencedor do Prêmio de Sustentabilidade (USD 5.000).

O vencedor do prêmio Fotógrafo do Ano também terá a oportunidade de fazer uma apresentação independente do seu trabalho como parte da exposição dos Sony World Photography Awards que acontecerá em Londres no ano seguinte.

Os trabalhos de todos os fotógrafos vencedores e pré-selecionados serão exibidos na exposição anual dos Sony World Photography Awards em Londres e, em seguida, farão parte de um tour internacional. As imagens vencedoras também serão publicadas no anuário dos prêmios.