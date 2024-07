Qual é a origem dos memes de Julio? As redes sociais estão explodindo de risadas com as imagens de Julio Iglesias

Chega o sétimo mês do ano e com ele os clássicos memes de julho

Neste 1 de julho de 2024 não passa despercebido nas redes sociais. Com a chegada do sétimo mês do ano, aparecem os clássicos memes de Julio Iglesias.

Este fenômeno deixou de ser apenas um simples ato de compartilhar imagens, agora é um movimento que para muitos dura o ano inteiro, mas que neste momento explode com maior intensidade.

Qual é a origem deste meme? Para muitos não está claro, mas tem-se a ideia de que explodiu há nove anos, em 2015, quando um usuário do então chamado Twitter compartilhou uma piada do sétimo mês do ano com o rosto de Julio Iglesias.

Parece que o primeiro foi o popular "Amanhã chega julho e você sabe" com a foto de Julio Iglesias e um fundo branco. Além disso, acredita-se que a data em que o boom começou foi em 2015, porque foi nesse ano que o cantor espanhol concedeu uma entrevista à revista Hola! na qual ele disse que sabia dos memes e achava engraçado.

"Conheço-os, são simpáticos e se fazem as pessoas rirem..., então parece-me bem, desde que não sejam ofensivos", disse Julio Iglesias naquela época.

Neste primeiro de julho, valendo a redundância, Julio Iglesias já é tendência no X, Instagram, TikTok e até no Facebook. Compartilhamos com vocês alguns dos mais engraçados.