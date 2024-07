Os melhores filmes de Zac Efron para assistir em streaming

Atualmente, pode-se dizer que Zac Efron é um dos atores mais versáteis da indústria, que não tem medo de fazer um filme engraçado e divertido ou embarcar em um projeto mais sério.

A seguir, uma lista com os melhores filmes de Zac Efron disponíveis para streaming neste momento

High School Musical (Disney+)

A franquia de filmes musicais que o lançou à fama e o transformou em uma estrela juvenil em meados de 2000. Tornaram-se clássicos da Disney, divertidos e com os quais você pode desfrutar junto com os mais pequenos de casa.

17 Outra Vez (Max)

Comédia romântica que foi um grande sucesso para Zac Efron quando ele deixou a Disney. Matthew Perry também atua nela e nos conta a história de um homem que volta a ter o corpo que tinha aos 17 anos magicamente.

Para além do céu (Max)

Drama romântico em que o ator interpreta um homem que perdeu seu irmão mais novo, porém costuma interagir frequentemente com seu fantasma, o que o levou a ter uma vida estagnada em sua cidade, até que conhece a garota dos seus sonhos e terá que decidir se quer seguir em frente com sua vida ou não.

Bons vizinhos (Max)

Zac Efron, Seth Rogan e Rose Byrne estrelam esta hilariante comédia onde uma fraternidade começa uma luta com um casal que acabou de ter um bebê e só quer viver em um bairro tranquilo. Tem uma segunda parte igualmente boa na qual participa Chloe Grace Moretz.

O Grande Showman (Disney+)

Este filme é inspirado na história real do fundador do circo 'Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus'. Hugh Jackman, Zac Efron, Rebecca Ferguson, Zendaya e Michelle Williams fazem parte do elenco principal.

P.T. Barnum é um homem que perdeu o seu emprego devido à falência da empresa onde trabalhava, no entanto, o desejo de oferecer uma vida melhor para sua esposa e duas filhas o leva a montar um grande espetáculo circense cheio de música.