Ex-BBB Beatriz sonha com programa no estilo Hebe Camargo

A ex-BBB Beatriz Reis planeja conquistar um programa estilo Hebe Camargo ou Silvio Santos. Destaque no BBB 24, ela continua estudando para ser apresentadora e revelou que há comparações com os ícones da TV.

ANÚNCIO

“Um programa que tenha auditório, fale diretamente com o povo e que talvez fale um pouco de moda, assunto que eu amo”, disse a ex-sister.

Beatriz deseja um programa na televisão com atrações e dinâmica com convidados e a plateia. Segundo ela, a ideia é “fazer a maior farra”.

No entanto, a ex-BBB não revela se o projeto em andamento será para a TV Globo. A ex-vendedora diz apenas que não pode dar detalhes: “Eu não posso falar muita coisa, fico com a minha língua coçando”.

Beatriz assume que tem conversado, feito testes, estudado para este novo momento: “É algo que pensamos com muito carinho para que, quando aconteça, a gente dê um tiro certeiro”.

Novo Chacrinha

A ex-participante do Big Brother Brasil também disse que há pessoas que a chamam de “novo Chacrinha”, que fez muito sucesso na televisão e revelou muitas personalidades, como Rita Cadillac.

“Eu ouço muito as pessoas falarem: ‘Bia, você é o novo Chacrinha’, ‘Você é a nova Carmen Miranda’. Até a ‘nova Hebe’ eu já escutei que sou”, disse a famosa.

ANÚNCIO

Beatriz Reis ainda diz onde ela e todas essas celebridades são parecidas: “Acho que eu, Carmen, Chacrinha e Hebe somos fora da curva. Enquanto o povo vai na mão, a gente está na contramão”, comentou.

Proposta picante

Não há limites para os pedidos dos fãs para os famosos. Antigamente, muitos invadiam o quarto para ficar perto do seu ídolo, agora, há quem mande um direct (via Instagram) fazendo uma proposta ousada, como aconteceu com o ex-BBB Hadson Nery, que faz conteúdo adulto em plataformas digitais.

Mais conhecido como Hadballa, o ex-brother do BBB 20 contou que um seguidor, que não teve seu nome revelado, mandou uma mensagem privada perguntando se ele estaria disponível para se encontrar para algo mais íntimo.

“Queria na verdade uma sessão com o senhor me humilhando, sendo macho escroto. Meu sonho”, teria dito o fã ao ex-brother do Big Brother Brasil (Globo), que teve que responder uma outra pergunta.