Ben Affleck retirou todas as suas pertences da mansão onde vivia com J-Lo

Enquanto Jennifer Lopez estava viajando pela Europa, Ben Affleck retirou todas as suas coisas da mansão onde vivia com ela em Beverly Hills.

Os dados foram publicados pela People com base em uma fonte, reforçando ainda mais os rumores de que o casal está separado. Nas últimas semanas, tem sido divulgado pela mídia que Ben saiu da casa onde viviam juntos e se mudou para uma casa alugada, pagando US$ 100 mil por mês.

Na semana passada, Jennifer Lopez viajou para a Europa, e aparentemente, foi nesse momento que Ben Affleck aproveitou para retirar suas coisas da propriedade que compartilhavam em Los Angeles, a qual supostamente colocaram à venda.

"Ben continua morando na casa alugada em Brentwood. Já está lá há cerca de dois meses... Parece estar bem. Tem estado no escritório todos os dias e parece concentrado no trabalho, também passa tempo com seus filhos", disse outra fonte ao meio de comunicação mencionado.

Depois que Jlo voltou da Europa, tanto ela quanto ele foram vistos entrando separadamente e com horas de diferença em um prédio em West Hollywood, onde ambos têm escritórios.

Jennifer Lopez e Ben Affleck em seu divórcio

Comenta-se que o divórcio entre Jennifer Lopez e Ben Affleck já está decidido. Supostamente, o casal está assinando os papéis do divórcio.

Apesar de todos os rumores sobre a sua separação, nenhum dos dois se pronunciou a respeito. Se a separação for verdadeira, seria o quarto divórcio para J-Lo, que completa 55 anos no próximo dia 24 de julho.

Durante todo o processo de conflito matrimonial, Ben Affleck tem sido visto compartilhando com sua ex Jennifer Garner e com os filhos que teve com ela. Aparentemente, o ator encontrou uma forma de desabafar as mágoas com os filho.

Os comentários sobre o rompimento deste casal de famosos começaram no início de maio, quando López compareceu sozinha ao Met Gala. Depois de várias vezes, ela foi vista novamente com Ben, mas supostamente, isso foi um esforço dela para salvar seu casamento. No entanto, fontes revelaram que a ‘Diva do Bronx’ já se cansou de salvar seu relacionamento.