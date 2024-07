A vez que Nicole Kidman urinou em cima de Zac Efron sem nenhum pudor

Nicole Kidman e Zac Efron se reuniram no set do novo filme 'Tudo em família'

Nicole Kidman e Zac Efron conseguiram conquistar completamente as audiências de todo o mundo com suas atuações principais na nova comédia romântica da Netflix, ‘Tudo em familia’.

No aguardado filme, as estrelas vivem uma grande história de amor interpretando a escritora Brooke Harwood e o ator Chris Cole, para o infortúnio da filha dela e ex-assistente dele, Zara Ford.

No entanto, esta não é a primeira vez que os atores compartilham créditos em um filme. Há mais de uma década, ambos trabalharam juntos em um longa-metragem no qual Kidman urinou em Efron.

O momento em que Nicole Kidman urinou em cima de Zac Efron

Trata-se de ‘Obsessão’ (The Paperboy, em seu título original), uma produção dirigida por Lee Daniels na qual a australiana estrelou ao lado do galã americano, Matthew McConaughey e John Cusack.

Dentro do projeto lançado em 2012, a vencedora do Oscar interpretou Charlotte Bless, um papel que a obrigou a fazer várias cenas fortes, incluindo uma em que teve que urinar em cima de Efron.

Na sequência em questão, o galã interpretando o personagem Jack Jansen sofre várias picadas de água-viva tanto no torso quanto no rosto enquanto nadava no mar sozinho.

Zac Efron na cena polêmica de 'Obsessão' | (Millennium Films)

Embora consiga chegar à beira da praia, o veneno o deixa inconsciente. Um grupo de jovens percebe e propõe que uma delas urine nas áreas afetadas para poder ajudar Jack.

No entanto, Charlotte as expulsa quando percebe e deixa claro que a única pessoa que urinará nele será ela. As meninas vão embora e a protagonista urina sobre o corpo nu de Jack.

A cena foi uma das mais comentadas na internet quando o filme estreou no Festival de Cannes. E é que todos se perguntavam se a atriz realmente tinha urinado em seu coprotagonista.

Nicole Kidman na cena onde urina em Zac Efron em 'Obsessão' | (Millennium Films)

Kidman sobre urinar em Efron: "Não pensei muito sobre isso"

Devido à controvérsia gerada por este momento, Nicole Kidman teve que falar sobre isso em várias entrevistas, onde confirmou que realmente urinou em Zac Efron nesta cena.

"Sim, fiz a cena. Era isso que Lee queria. Estava no roteiro... Quero dizer, amo o Zac. Ele é uma ótima pessoa e deixe-me dizer que estou feliz que tenha sido ele. Sinto-me segura com o Zac e espero que ele se sinta seguro comigo", revelou ao Deadline em 2012.

Numa outra conversa com a revista V também nesse ano, a famosa também confessou por que não achou estranho urinar sobre seu colega de elenco. "Quanto a urinar, não achei tão estranho, porque eu estava no personagem", comentou.

"Isso foi por causa das águas-vivas. E para mim, disse muito sobre Charlotte. Um, ela está protegendo ele. Dois, ela é durona e ninguém mais vai urinar nesse cara. Tudo isso fez muito sentido para mim. Simplesmente fiz e não pensei muito sobre isso", acrescentou.

Quanto a Efron, o diretor assegurou em uma conversa com a GQ que o ator não parava de sorrir durante a filmagem da cena do xixi. "Se pudessem ver o rosto de Zac. Ele deveria estar desmaiado e só tinha um sorriso em seu rosto", afirmou.

“Eu disse ‘Zac, finja que está morto!’ E ele só tinha esse sorriso louco no rosto. Toda a situação é uma loucura”, lembrou. No entanto, Daniels hesitou por um segundo se deveria ou não incluir a cena no filme.

Mesmo antes de enviar (o filme) para Cannes, liguei para a Nicole às três da manhã e disse: “Nicole, não consigo fazer isso, fui longe demais. Não posso colocar essa cena no filme,” ele contou.

No entanto, a intérprete de 57 anos o convenceu a deixar no filme. Ela disse: “Lee, você me fez urinar em cima de Zac Efron, se você não colocar isso no filme, você é louco”, lembrou.

Agora, doze anos depois que essa cena veio à tona, o público pode ver Nicole Kidman e Zac Efron novamente juntos na tela em ‘Tudo em família’ na plataforma da Netflix.