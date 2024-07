A série ‘The Bear’ é baseada em uma história real?

A série ‘The Bear’, estrelada por Jeremy Allen White, capturou a atenção de muitos com sua representação realista e emotiva do mundo da culinária.

ANÚNCIO

A história segue Carmen Berzatto, conhecido como Carmy, um chef de prestígio que herda o restaurante de seu irmão após seu trágico suicídio.

Carmy deixa para trás sua carreira em um restaurante de alta cozinha para assumir o The Beef of Chicagoland, um modesto estabelecimento de sanduíches em Chicago. Esta trama, embora fictícia, é inspirada em um restaurante real.

Inspiração por trás

O restaurante que serviu de inspiração para The Beef é o Mr. Beef on Orleans, um estabelecimento autêntico localizado no bairro de River North em Chicago. Assim como o restaurante fictício na série, este restaurante é conhecido por sua especialidade em sanduíches de carne.

A produção da série até usou as instalações do Mr. Beef on Orleans para algumas de suas gravações, fechando temporariamente o local para filmar.

A série retrata a difícil adaptação de Carmy a um ambiente completamente diferente do dos restaurantes de alta cozinha. The Beef é um lugar cheio de desafios financeiros e problemas cotidianos que testam as habilidades e a paciência do protagonista.

Ao longo da primeira temporada, o espectador testemunha a evolução de Carmy enquanto navega por este novo mundo, lidando com o caos e a pressão de manter o negócio familiar funcionando.

ANÚNCIO

Atuações destacadas

Além do ambiente realista, ‘The Bear’ se destaca pelas atuações de seu elenco, especialmente a de Jeremy Allen White.

A sua interpretação de Carmy tem sido aclamada pela crítica, mostrando um personagem profundo e complexo que luta com as suas próprias inseguranças enquanto tenta salvar o restaurante do seu irmão.

Além disso, a autenticidade da série é reforçada pelo uso de outros locais reais de Chicago para as filmagens. Por exemplo, o Ever, um restaurante conhecido da cidade, também emprestou suas instalações para algumas cenas, adicionando um toque de realismo adicional à produção.