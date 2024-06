'Vidas de Papel' é um drama que retrata as relações entre adultos e crianças

O filme turco mais devastador da Netflix: vai te emocionar até as lágrimas

Os filmes turcos têm sido muito bem recebidos no catálogo da gigante de streaming, Netflix, e são muito procurados pelos espectadores por suas histórias interessantes. Há um que dura 97 minutos e se chama ‘Vidas de Papel’, um drama que retrata as relações entre adultos e crianças.

O filme se passa nas ruas da Turquia, conta a história de Mehmet, um homem que lidera um grupo de catadores de rua e que enfrenta uma grave doença pulmonar.

No meio do trabalho, ele encontrará o pequeno Ali escondido em sacos de lixo com medo de ver seu padrasto abusivo.

Mehmet compromete-se a cuidar da criança e protegê-la como se fosse seu filho, dando tudo de si para que o pequeno não repita a história que ele viveu na sua infância. Nas aventuras que viverão juntos, Mehmet terá que enfrentar seus fantasmas do passado enquanto luta para ser o melhor para Ali, de acordo com a sinopse da Netflix.

Comparação com Milagre na Cela 7

O portal La Tercera destaca que é impossível assistir ‘Vidas de papel’ sem estabelecer comparações com ‘Milagre na Cela 7′.

Em ‘Milagre na Cela 7′ a história era a de Memo, um pai com problemas cognitivos, e sua pequena filha Ova. Enquanto em ‘Vidas de Papel’, os protagonistas são Mehmet (Çagatay Ulusoy) e Ali (Emir Ali Dogrul), um menino que ele encontra graças ao seu trabalho.

Can Ulkay é o responsável por dar vida a esta história turca e queria expor o abuso infantil, as dificuldades de uma vida nas ruas e o abandono, temas que raramente são abordados no cinema.

De acordo com a crítica, o segredo do sucesso é que a história navega por momentos doces, ternos, engraçados até os mais difíceis e tristes. Na verdade, seu final é pouco previsível e te surpreenderá.

Mehmet é interpretado por Çagatay Ulusoy, conhecido por participar de séries como ‘O Segredo de Ferihá', ‘Medcezir’ e ‘Içerde’. Ali é interpretado pelo jovem Emir Ali Dogrul, ator que estreou com apenas 10 anos na série ‘Aegean Anchovy’ em 2018. Seu talento o levou a participar de importantes produções como ‘Raven e Kuzgun’.