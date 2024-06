Como é a síndrome rara diagnosticada na filha de Christina Applegate?

Sadie, a filha da atriz Christina Applegate, revelou que sofre de síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS). Ela disse isso durante o podcast ‘MeSsy’ de Applegate, afirmando que isso a ajudou a entender o difícil processo de sua mãe, que tem esclerose múltipla.

“Tenho algo chamado síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS). Não faço ideia do que é, mas tem a ver com o sistema nervoso autônomo e afeta meu coração. Quando me levanto, fico muito tonta e minhas pernas enfraquecem muito, sinto que vou desmaiar”, disse Sadie, de 13 anos, conforme relatado pelo Page Six.

A filha de Christina Applegate contou que sofre os sintomas da síndrome desde criança, mas na escola e em casa, ignoravam como ela se sentia. Na sala de aula, ela não conseguia ficar de pé, mas segundo ela, eles diziam: “‘Você está fazendo isso para não ir à aula. Provavelmente é só ansiedade. Volte para a aula’. Eles não faziam nada para ajudar”.

Diante da síndrome, Sadie destacou que “o fato de não terem feito nada a respeito definitivamente me machucou física e emocionalmente. Porque eu pensei: ‘Isso é falta de educação e me sinto mal e estão me dizendo para ir para a Educação Física e correr em volta do campo de futebol. Eu não posso fazer isso’”.

A adolescente disse que também tem misofonia, uma condição que causa reações emocionais e físicas intensas a ruídos.

Ele destacou que sua situação de saúde o ajuda a entender sua mãe. "Definitivamente é muito mais fácil entender o que ela está passando quando tenho algo pelo qual estou passando também".

Christina Applegate: "Estou triste"

Christina Applegate lamentou não ter percebido ou visto que sua filha sofria de uma síndrome e afirmou que o fez por ignorância.

“Ainda não o vi em casa querido… Estou triste, mas te amo e sei que ficará bem. Estou aqui para você e acredito em você. Obrigada por trazer isso à tona e conscientizar”, disse a atriz.

O que é a síndrome de taquicardia ortostática postural que a filha de Christina Applegate sofre?

Healthy Children define a síndrome de taquicardia ortostática postural (POTS) como "uma condição causada por um problema na forma como os nervos regulam o fluxo sanguíneo. Como resultado, não flui sangue suficiente para o local correto no momento correto". É crônica.

De acordo com a Cigna, "é uma frequência cardíaca rápida (taquicardia) que começa depois que você se levanta. Isso pode acontecer repentinamente até 10 minutos após você ficar em pé".

As pessoas que sofrem de POTS experimentam sintomas ao levantar-se: tonturas, confusão mental, fadiga, visão turva, palpitações, tremores e náuseas, o que os torna intolerantes ao exercício físico.