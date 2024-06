P1Harmony fala sobre como deu uma mordida na Grande Maçã

Alguns dias após o P1Harmony brilhar no palco do Festival do Governador em Queens, o grupo sul-coreano sentou-se para conversar com o amNewYork Metro no Washington Square Park para falar sobre o sabor que ficou após darem uma mordida na Big Apple.

Era uma tarde ensolarada e perfeita para os extraordinários KEEHO, THEO, JIUNG, INTAK, SOUL e JONGSEOB passearem sob o Arco do Washington Square Park, vestindo ternos de camurça bege e bordô combinando. O líder do grupo, KEEHO, temia que chamassem muita atenção, mas os nova-iorquinos continuaram com suas vidas e atividades habituais, acostumados às excentricidades que tornam a Big Apple tão vibrante. Não era a primeira vez que JIUNG visitava o Washington Square Park, e ele acrescentou que veio de metrô para ver como era a vida dos nova-iorquinos.

Quando o amNewYork Metro perguntou se eles tinham vivido momentos únicos em Nova York, um homem vestindo uma túnica e um chapéu medieval, de cores brilhantes, subiu nos bancos do parque e começou a gritar sobre música e R&B como se estivesse pregando para um coro. Os membros da banda riram e sorriram, surpresos pela personalidade que Nova York tem.

"‘Eles têm boas vibrações’, disse KEEHO, sorrindo. ‘Acabei de ver um cara passando com dois coelhinhos e quase tive que dizer em voz alta que era tão fofo. Nós amamos. Nós amamos Nova York’."

Cada um dos membros falou com entusiasmo sobre os lugares que tinham visitado, como o Chelsea Market, Times Square e a Broadway para ver ‘Cursed Child’. A semana que passaram em Nova Iorque foi cheia de experiências memoráveis, boa comida, atrações turísticas incríveis que muitos só tinham visto em filmes e um mundo diversificado de música em cada esquina.

JONGSEOB se tornou um grande fã de Harry Potter depois de assistir a todos os filmes, então sua próxima parada em Nova York antes de continuar com a turnê UTOPIA foi visitar a loja de Harry Potter no Distrito Flatiron.

Embora a banda tenha estado em turnê pelo mundo e lançado seis miniálbuns desde sua estreia em 2020, o Governor's Ball foi o primeiro festival de música em que puderam se apresentar e, ao mesmo tempo, ter a experiência de ser fãs. Foi uma das muitas coisas de sua viagem a Nova York que nunca esquecerão.

"Foi a primeira vez que realmente fizemos parte de um festival e também gostamos. Foi um bom momento para mostrar nossa música e nosso espetáculo, mas também para estar do lado do público e apreciar arte e música durante um fim de semana inteiro." — disse KEEHO

"JONGSEOB, INTAK e eu passamos os três dias do festival simplesmente assistindo a todos os shows", disse KEEHO. "Foi um final de semana cheio de ação e muito divertido. Foi a primeira vez que realmente participamos de um festival e também gostamos. Foi um bom momento para mostrar nossa música e nosso show, mas também para estar do lado do público e apreciar arte e música durante todo o final de semana".

Enquanto elogiava Post Malone, Dominic Fike, Labrinth, SZA, Sabrina Carpenter, 21 Savage, Sexyy Red, Don Toliver, Reneé Rapp e Chappell Roan, KEEHO sentiu que a experiência foi como uma limpeza da alma. Os membros puderam ouvir e desfrutar de uma ampla gama de gêneros musicais, estilos e formas de presença no palco que, com sorte, algum dia poderiam colaborar e emular à sua maneira.

"Sinto que há muita música em que a produção realmente impulsiona uma canção. Com o K-Pop, está muito saturado no sentido de que as melodias são tão exageradas e a produção também. Ao olhar para o projeto de Don Toliver e sua música, sinto que o valor de produção que surgiu de sua música foi muito diferente do K-Pop. Seria ótimo se pudéssemos trazer isso para o K-Pop."

O que se segue na lista de sonhos do P1Harmony seria uma apresentação no Coachella, de acordo com o INTAK.

"Realmente pudemos experimentar como é um festival e é muito estressante e assustador, já que você não sabe o que esperar, mas um festival é para pessoas que realmente amam a música e estão dispostas a participar. Isso não significa que a multidão estará cheia de nossos fãs, mas uma mistura de muitas pessoas diversas", disse KEEHO.

THEO acrescentou que, embora algumas pessoas pudessem pensar que atuar em um festival seria mais difícil, especialmente porque o grupo estava no meio de uma turnê pela América do Norte, na verdade foi emocionante fazer algo diferente ao ar livre.

Sua primeira apresentação em um festival também foi um momento transcendental para JIUNG, que fez um retorno triunfal ao grupo após sofrer uma ruptura muscular na coxa, o que o impediu de participar da maioria da turnê norte-americana P1Ustage H: UTOP1A (além de sua apresentação final em 16 de junho no Kia Forum de Los Angeles).

"Estive lesionado por um mês e meio, então foram dias difíceis. Quando voltei aos palcos durante a Festa do Governador, estava muito grato por estar de volta em um palco. Foi um grande festival. Muitos artistas incríveis, muitas pessoas bonitas, boa comida, bom clima. Tudo estava perfeito", disse JIUNG.

Embora a turnê norte-americana do P1Harmony tenha terminado, KEEHO promete que há mais coisas a caminho para seus fãs, carinhosamente conhecidos como P1ECES. Sua próxima apresentação será em Los Angeles para o KCON USA em julho.