“Está parecendo triste”: o vídeo de JLo que preocupou os fãs e garantem que está arrasada por Ben Affleck

Faz pouco mais de um mês que Jennifer Lopez e Ben Affleck começaram a enfrentar rumores de divórcio, depois que um artigo publicado na revista In Touch Weekly afirmou que estavam separados, após revelarem que o ator tinha se mudado da residência que compartilhava com a ‘Diva do Bronx’.

Desde então, a atriz tem sido vista sozinha durante a promoção de seu novo filme da Netflix, ‘Atlas’, e fez uma viagem sozinha pela Itália, de onde se deslocou para Paris para participar do desfile da Dior na Semana de Moda, com a ausência de Ben Affleck como o grande protagonista, o que tem aumentado ainda mais os alarmes sobre uma possível separação apenas dois anos após se casarem.

Foram os paparazzi que revelaram mais sobre essa viagem que a atriz empreendeu sozinha para os mares do Mediterrâneo, como ela está passando em meio a uma onda de especulações das quais ainda não desmentiu e permaneceu em silêncio, e é que, vale lembrar que desde que anunciou seu casamento com Ben Affleck, houve aqueles que duvidaram de seu 'amor eterno'.

O visual de Jennifer Lopez que preocupou os fãs

Não há como negar que a ‘Diva do Bronx’ não fica bem em cada evento que comparece, ou simplesmente quando é capturada por algum paparazzi, exibindo-se como o ícone da moda que é, com uma aparência empoderada e glamourosa, JLo sempre conseguiu se destacar, no entanto, suas últimas aparições têm suscitado preocupação nos fãs por seu estado emocional, afirmando que sua atitude majestosa está sendo ofuscada por uma profunda tristeza.

Foram as fotografias dos paparazzi e dos meios de comunicação que revelaram que JLo não está passando por um bom momento, aumentando os rumores sobre uma possível crise com Ben Affleck.

As primeiras imagens mostram ela tentando tirar uma selfie enquanto está em um barco, usando um maiô inteiriço com sapatos de salto tipo mules. Posteriormente, em sua viagem à Itália, ela viajou até a Paris Fashion Week, onde fez parte da lista exclusiva de convidados do desfile da Dior, exibindo um visual com vestido caqui drapeado, luvas de ópera de látex e plataformas douradas.

