Veja como foi o casamento nudista de estrelas do OnlyFans

Luiza Marcato e Máximo García se casaram ao seu estilo, em uma cerimônia nudista com seus convidados, estrelas do cinema para adultos. A influenciadora brasileira e o espanhol são estrelas da plataforma OnlyFans.

Nas fotos, eles posam sem roupa ao lado de suas madrinhas e padrinhos. Luiza e Máximo se casaram no cartório civil de São Paulo, Brasil, conforme relatado pelo Daily Mail. Isso gerou uma enxurrada de críticas.

Máximo García

Depois de dizerem seus votos e trocarem alianças, o casal celebrou uma cerimônia na casa de García com membros da indústria de filmes para adultos e modelos. Em sua casa, organizaram um jantar e festa nudista.

Nas fotos, eles estão sem roupa se beijando, com seus amigos aplaudindo atrás, os dois padrinhos de cueca e as quatro damas de honra nuas.

Veja como foi o casamento nudista das estrelas do OnlyFans

“É o nosso estilo de vida, não há necessidade de ter uma cerimônia tradicional, na igreja ou algo do tipo (...) Não é a nossa realidade. Nos conhecemos neste ambiente adulto, é o nosso mundo. Casamos do nosso jeito. Nos conhecemos no mundo do pornô, nossos amigos são do mundo do pornô, vivemos nesse mundo. Por que seria diferente?”, disse García ao portal brasileiro G1.

Luiza Marcato

A cerimônia nudista, segundo o casal, foi ‘íntima’ com as pessoas mais próximas a eles. “Não temos ciúmes, nos amamos e somos liberais (...) Estamos na melhor fase, felizes e juntos”.

Eles afirmaram que os comentários e críticas, para eles, são o que menos importa. “Para ser honesto, nem mesmo vejo mais os comentários e críticas. Sou muito mais do que o que as pessoas dizem. Pode parecer arrogância, mas já não me importo com o que as pessoas pensam de mim. Enquanto me criticam, estou ganhando US$ 55 mil por mês. Agora tenho uma esposa maravilhosa, um relacionamento real, sem mentiras nem segredos, do nosso jeito, e estou construindo minha vida e minha riqueza”, disse García ao referido meio local.