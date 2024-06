Separados? Namorado de Andressa Urach não posta fotos com a famosa

Lucas Ferraz, namorado de Andressa Urach, abriu o jogo sobre como está a relação com a modelo e revelou as razões para não postar mais fotos ao lado dela.

O criador de conteúdo usou os stories do Instagram para responder a pergunta feita por muitos fãs do casal. De acordo com ele, os comentários negativos fizeram os dois decidirem parar com as postagens românticas.

“A gente só decidiu parar de postar, porque já estava dando muita gente com olho gordo, jogando energia ruim”, disse ele.

Lucas reforça que a decisão foi do casal depois que o hate fez com que o perfil dele na rede sociail fosse derrubado.

“Ter caído meu Instagram foi um choque pra mim, fiquei muito triste. Mas está sendo resolvido, logo estará resolvido”.

Andressa Urach e Lucas Ferraz moram juntos

O influenciador também garantiu que nada mudou entre eles, afirmando que continua morando na mesma casa que a modelo.

“Não é porque não estamos postando fotos juntos que não estamos juntos. Estamos muito bem, só eu e ela, sem a intervenção dos outros”, apontou ele.

Ele também disse que não é fácil lidar com a fama que ganhou por namorar com a ex-participante do reality A Fazenda.

“Só quis ficar um pouco fora das redes sociais, acho que chega uma hora que a cabeça implode, e eu nunca quis essa parte de fama, estou tendo que lidar com ela”.

Urach e o resultado das novas plásticas

Andressa Urach garantiu que o resultado das novas cirurgias plásticas está perfeito ao posar de biquini para suas novas fotos no Instagram. Essa foi a 17ª cirurgia plástica da famosa.

Recentemente, a influencer de conteúdo adulto retirou parcialmente algumas costelas e colocou uma prótese de silicone de um litro nos seios.

“Sou muito vaidosa e sempre tive o sonho de ter a cintura ainda mais fina. Tenho 72 cm e com essa cirurgia existe a possibilidade de diminuir até 18 centímetros”, disse ela no Instagram.