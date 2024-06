Netflix: o filme romântico que faz o mundo chorar é baseado em uma história real

A plataforma da Netflix agrada a todos os seus espectadores e, quando se trata do gênero de drama e romance, possui uma lista bastante extensa. Há alguns anos, foi lançado um filme que está disponível no catálogo e é uma história que vai te fazer chorar (título original em inglês: Five Feet Apart).

É um filme americano de drama e romance escrito por Rachel Lippincott, autora americana de romances juvenis. É estrelado por Haley Lu Richardson e Cole Sprouse e foi lançado em 15 de março de 2019 nos Estados Unidos.

O filme é dirigido por Justin Baldoni e tem uma duração de 116 minutos. Para assisti-lo, você precisa estar preparado, pois é um drama que vai te emocionar do início ao fim.

A luta para ficar juntos

Esta produção narra a história de uma jovem de dezessete anos que leva uma vida muito diferente da de seus colegas, pois ela sofre de fibrose cística e seus dias são passados com visitas regulares ao hospital.

No entanto, sua vida mudará ao conhecer outro paciente do hospital, Will, que também sofre de uma doença terminal.

Conheceram-se em 2009 através do Facebook, quando ambos tinham 18 anos, e aí começou o seu amor, apesar da jovem ter sido avisada de que não poderiam se aproximar, porque Dalton tinha uma doença muito perigosa, o amor deu um jeito.

Ambos com Fibrose Cística, conhecem-se e começam a apaixonar-se um pelo outro, no entanto, por terem a mesma condição, não podem ficar a menos de um metro e meio de distância, ou sequer tocar-se, o que torna o seu romance um amor complicado que tentam enfrentar o tempo todo.

O filme emocionante é baseado na história real de dois pacientes apaixonados, Dalton e Katie Prager, dois jovens pacientes com fibrose cística que iniciam um romance difícil onde o isolamento é visto como o principal obstáculo para estarem juntos.

O elenco é composto por Haley Lu Richardson, que interpreta Stella Grant; Cole Sprouse é Will Newman; e Moises Arias é Poe Ramírez, conforme o portal Doblaje Wiki.