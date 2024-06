Letizia passa pelo seu pior momento como mãe: o maior medo da rainha com sua filha Leonor se torna realidade

A rainha Letizia não está passando por seu melhor momento como mãe. É amplamente conhecido que a soberana sempre tentou manter suas filhas longe da imprensa e preferiu que tudo relacionado à sua intimidade fosse estritamente ligado à máxima privacidade. No entanto, por mais esforço que ela fizesse, às vezes as coisas não saem como planejado. E menos ainda com duas filhas, uma maior de idade e outra prestes a ser.

Letizia enfrenta seu maior medo como mãe: a independência de Leonor

Embora seja verdade que tudo relacionado à família real espanhola sempre teve um hermetismo muito característico, a juventude da princesa de Astúrias e da infanta Sofia é algo com o qual a rainha Letizia não pode lutar. Não se pode controlar.

Embora muito comprometidas com a instituição monárquica e suas tarefas institucionais, ambas têm planos com amigos, possuem redes sociais e se encontram com pessoas da sua idade, o que provoca algumas cenas muito temidas por Letizia, de acordo com as informações fornecidas pelo site Lecturas.

Por que os medos de Letizia se tornaram realidade se são atividades tão normais? Nos últimos dias, Leonor foi vista a andar nos carros de choque, mas também chamou a atenção pela sua vestimenta. A princesa de Astúrias usava calças jeans, um top branco com alças, uma bolsa preta e tênis brancos. Ela estava participando de um grande encontro festivo que ocorre na praça, como parte das celebrações das festas de Santa Osoria e São Pedro de Jaca.

A princesa de Astúrias está desfrutando da vida como uma jovem da sua idade

De acordo com o 'OK Diario', a princesa Leonor não estava apenas se divertindo na área, mas está na cidade para participar de um programa na Escola Militar de Candanchú.

Além disso, o meio citado relata que “O entorno de Leonor tentou evitar que fossem tiradas fotografias da princesa de Astúrias. Na verdade, pediram a uma senhora que conseguiu tirar algumas imagens no seu celular para apagá-las”.